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竹東男疑誤服不明物倒地送醫 網傳現場影片引熱議

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮東寧路三段昨日下午4時許，發生一起疑似誤服不明藥物事件。一名男子倒地後被路人拍攝影片並上傳到網路Threads，引發外界關注與討論。警消獲報到場後，發現該男子手部仍緊握藥罐狀容器，隨即進行緊急處置並將其送醫急救。

據了解，該名男子疑似與友人發生爭執，情緒起伏較大，昨日下午趁旁人未注意時，在路口服用不明藥罐，隨後倒地不起。由於當時正值下班、下課尖峰時段，車流與人潮往來頻繁，現場一度引發路人關注並報案處理。男子倒地的畫片也被民眾上傳到網路Threads，引發討論。

竹東消防分隊接獲報案後，立即派遣救護人員趕赴現場，救護員發現男子瞳孔縮小、身體呈現僵直等異常反應，男子的同事則在旁提醒「他還緊握著藥罐不放」，救護人員緊急評估與初步處置，所幸仍有呼吸，迅速將患者送往醫院救治。

警方初步研判無外力介入，已依規定通報社會處介入關懷與後續協助，詳細事發經過仍待進一步釐清。

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新竹縣竹東鎮東寧路三段昨天日下午4點多，發生一起疑似誤服不明藥物事件，該男倒地後被路人拍到影片上傳到網路，引發討論。記者郭政芬／翻攝
新竹縣竹東鎮東寧路三段昨天日下午4點多，發生一起疑似誤服不明藥物事件，該男倒地後被路人拍到影片上傳到網路，引發討論。記者郭政芬／翻攝

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