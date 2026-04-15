海關去年查獲492萬件仿冒品 驚見「假輝達晶片」

依據財政部關務署統計，去年海關查獲侵害智慧財產權案件共430案，緝獲仿冒品數量達492萬件，侵權市值超過新臺幣9億元，主要查獲仿冒品類型，以仿冒香菸、藥品及服飾為前三大宗。最特別的是，台北關去年5月甚至查獲仿冒輝達（NVIDIA）晶片，就連仿冒品也趕上AI熱。

落實邊境管制維護智慧財產權，向來為海關查緝業務要項，財政部關務署表示，隨著跨境電商及國際包裹普及，非法業者多透過海、空運快遞或藏匿於貨櫃等方式將仿冒品蒙混進口，試圖混淆查緝關員，除常見精品服飾皮件等高價品外，仿冒香菸及藥品也頻繁闖關進口，這類商品影響國人健康甚鉅，一向是海關執行邊境管制之重點查緝目標，以嚴防劣質假貨流入國內市場。

據統計，去年海關查獲侵害智慧財產權案件共430案，緝獲仿冒品數量達492萬件，侵權市值超過新臺幣9億元，主要查獲仿冒品類型，以仿冒香菸、藥品及服飾為前三大宗。

為落實「拒仿冒於國門之外」，海關在去年持續精進查緝手段，除運用大數據與人工智慧分析高風險廠商及來源國外，亦積極與國內外知名品牌權利人合作，共舉辦8場次真仿品辨識講習，強化第一線關員專業能力，期以公私協力擴大仿冒品查緝績效，成果已顯著反映於查緝數據中。

關務署呼籲，輸出入仿冒品不僅損害權利人合法利益，亦可能面臨刑事責任，同時提醒消費者網購時應慎選具信譽的電商平臺，切勿購買來源不明或價格顯不合理商品，以免損及自身權益。海關將持續加強與執法機關橫向聯繫，透過情資交流提升邊境查緝力道，呼籲民眾尊重智慧財產權，共同守護安全之消費環境。