快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

海關去年查獲492萬件仿冒品 驚見「假輝達晶片」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

依據財政部關務署統計，去年海關查獲侵害智慧財產權案件共430案，緝獲仿冒品數量達492萬件，侵權市值超過新臺幣9億元，主要查獲仿冒品類型，以仿冒香菸、藥品及服飾為前三大宗。最特別的是，台北關去年5月甚至查獲仿冒輝達NVIDIA）晶片，就連仿冒品也趕上AI熱。

落實邊境管制維護智慧財產權，向來為海關查緝業務要項，財政部關務署表示，隨著跨境電商及國際包裹普及，非法業者多透過海、空運快遞或藏匿於貨櫃等方式將仿冒品蒙混進口，試圖混淆查緝關員，除常見精品服飾皮件等高價品外，仿冒香菸及藥品也頻繁闖關進口，這類商品影響國人健康甚鉅，一向是海關執行邊境管制之重點查緝目標，以嚴防劣質假貨流入國內市場。

據統計，去年海關查獲侵害智慧財產權案件共430案，緝獲仿冒品數量達492萬件，侵權市值超過新臺幣9億元，主要查獲仿冒品類型，以仿冒香菸、藥品及服飾為前三大宗。

為落實「拒仿冒於國門之外」，海關在去年持續精進查緝手段，除運用大數據與人工智慧分析高風險廠商及來源國外，亦積極與國內外知名品牌權利人合作，共舉辦8場次真仿品辨識講習，強化第一線關員專業能力，期以公私協力擴大仿冒品查緝績效，成果已顯著反映於查緝數據中。

關務署呼籲，輸出入仿冒品不僅損害權利人合法利益，亦可能面臨刑事責任，同時提醒消費者網購時應慎選具信譽的電商平臺，切勿購買來源不明或價格顯不合理商品，以免損及自身權益。海關將持續加強與執法機關橫向聯繫，透過情資交流提升邊境查緝力道，呼籲民眾尊重智慧財產權，共同守護安全之消費環境。

臺北關去年5月8日查獲空運出口仿冒NVIDIA晶片8件，侵權市值逾新臺幣7百萬元。圖／關務署關務查緝組提供
臺北關去年5月8日查獲空運出口仿冒NVIDIA晶片8件，侵權市值逾新臺幣7百萬元。圖／關務署關務查緝組提供

海關 NVIDIA 輝達 財政部

延伸閱讀

金門棋牌社兩年暴增14家 議員批法規真空讓學區住宅成治安破口

大陸出口 中東干擾顯現 3月年成長2.5% 增速放緩至五個月低點

相關新聞

影／成大生騎車遭撞飛…獨子慘死父母悲慟欲絕 目擊者曝路口危險陷阱

22歲國立成功大學台灣文學系莊姓男大生昨天上午10時許騎車行經成功路西向東直行，在經過中成路口時，與對向成功路東向西左轉、26歲林姓男子駕駛的多元計程車發生碰撞；莊直接飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。

北市6旬水電工突倒地送醫亡 台電排除觸電、家屬曝心臟病史

60歲林姓男子今天在北市中山區一棟民宅2樓露台施作防水工程，突因不明原因倒地，當場失去呼吸心跳，警、消獲報緊急送馬偕醫院搶救，不幸仍宣告不治。現場遺留線纜等器材，一度懷疑是觸電，但台電檢測已排除漏電，家屬事後透露林男心臟狀況不好且曾裝支架，確切死因待檢察官相驗釐清。

竹東男疑誤服不明物倒地送醫 網傳現場影片引熱議

新竹縣竹東鎮東寧路三段昨日下午4時許，發生一起疑似誤服不明藥物事件。一名男子倒地後被路人拍攝影片並上傳到網路Threads，引發外界關注與討論。警消獲報到場後，發現該男子手部仍緊握藥罐狀容器，隨即進行緊急處置並將其送醫急救。

北市6旬水電工施作防水工程時突倒地 無生命跡象急送醫

60歲林姓男子今天在台北市中山區松江路一棟民宅2樓施作防水工程，孰料施工到一半，突然沒有生命跡象倒在2樓露台，住戶發現異狀嚇得報警，警、消獲報趕抵協助送馬偕醫院搶救，現場留有水電工的線纜等工具，一度懷疑他觸電，但救護員初判林男身上沒有觸電傷勢，細節還要再釐清。

海關去年查獲492萬件仿冒品 驚見「假輝達晶片」

依據財政部關務署統計，去年海關查獲侵害智慧財產權案件共430案，緝獲仿冒品數量達492萬件，侵權市值超過新臺幣9億元，主要查獲仿冒品類型，以仿冒香菸、藥品及服飾為前三大宗。最特別的是，台北關去年5月甚至查獲仿冒輝達（NVIDIA）晶片，就連仿冒品也趕上AI熱。

快畢業遇死劫…直行機車撞左轉汽車 成大生拋飛不治

22歲莊姓男騎士昨天上午10時許騎車行經成功路西向東直行，在經過中成路口時，與對向成功路東向西左轉、26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞；莊摔飛到地面，重傷送進成大醫院加護病房救治，不治身亡，經查莊男是成大台文系三年級學生，校方已啟動關懷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。