快畢業遇死劫…直行機車撞左轉汽車 成大生拋飛不治

22歲莊姓男騎士昨天上午10時許騎車行經成功路西向東直行，在經過中成路口時，與對向成功路東向西左轉、26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞；莊摔飛到地面，重傷送進成大醫院加護病房救治，不治身亡，經查莊男是成大台文系三年級學生，校方已啟動關懷。

成大副校長李俊璋說明，將協助申請急難救助金，並辦理學生平安保險理賠相關事宜。同時，由於該名學生已接近畢業階段，學校也將頒給畢業證書。

李俊璋說明，由於該生已經大三接近畢業階段，校方將協助辦理畢業證書相關程序，後續會到靈堂進行致贈等事宜；校方也已啟動心理輔導機制，除安撫家屬外，也將視系所需求，安排社工與心理師進入班級，協助同學情緒支持與心理調適。

李俊璋表示，目前家屬情緒仍相當激動，呼籲外界尊重隱私，避免打擾，學校與專業社工及心理輔導團隊持續提供相關協助。