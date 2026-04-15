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快畢業遇死劫…直行機車撞左轉汽車 成大生拋飛不治

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

22歲莊姓男騎士昨天上午10時許騎車行經成功路西向東直行，在經過中成路口時，與對向成功路東向西左轉、26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞；莊摔飛到地面，重傷送進成大醫院加護病房救治，不治身亡，經查莊男是成大台文系三年級學生，校方已啟動關懷。

成大副校長李俊璋說明，將協助申請急難救助金，並辦理學生平安保險理賠相關事宜。同時，由於該名學生已接近畢業階段，學校也將頒給畢業證書。

李俊璋說明，由於該生已經大三接近畢業階段，校方將協助辦理畢業證書相關程序，後續會到靈堂進行致贈等事宜；校方也已啟動心理輔導機制，除安撫家屬外，也將視系所需求，安排社工與心理師進入班級，協助同學情緒支持與心理調適。

李俊璋表示，目前家屬情緒仍相當激動，呼籲外界尊重隱私，避免打擾，學校與專業社工及心理輔導團隊持續提供相關協助。

22歲莊姓男騎士昨天騎車行經成功路、中成路口時，與對向26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞，莊直接飛越車輛摔到地面。記者袁志豪／翻攝
22歲莊姓男騎士昨天騎車行經成功路、中成路口時，與對向26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞，莊直接飛越車輛摔到地面。記者袁志豪／翻攝

成大 機車 車禍

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