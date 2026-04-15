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羅東夜市口角變鬥毆 男子遭女友哥哥持棒亂打「縫14針」質疑警縱放

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東夜市日前發生一起嚴重肢體衝突，一對交往5年情侶因逛街口角引發衝突，女方哥哥聞訊持鋁棒趕赴現場「救援」並痛毆男方。受害男子頭部受重創縫14針，事後出面控訴警方未依現行犯逮捕嫌犯，質疑執法疏失；警方則對此回應，強調當時已無衝突事實且當事人初步表示不提告，均依程序辦理。

事件起因於11日晚間，27歲周姓男子與28歲黃姓女友在羅東夜市逛街時發生爭執，雙方一路吵回五結鄉住處。抵達後，黃女欲離開現場，疑似遭到酒醉的周男拉扯阻攔，黃女驚慌之下致電33歲的哥哥求助。

黃女哥哥接獲電話後怒火中燒，隨即開車載著鋁棒衝往現場。根據監視器畫面顯示，哥哥抵達後在門口不斷揮棒叫囂，隨後與僅穿四角褲衝出屋外的周男爆發激烈扭打。

混亂中，周男遭鋁棒重擊頭部與背部，導致頭部出現多處撕裂傷，現場血跡斑斑，黃女哥哥也在過程中受傷跌落水溝，深夜的喧鬧聲驚動鄰里。

受害的周男於15日出面控訴，他拿出驗傷單表示自己頭部縫了14針，並質疑警方到場後竟未將持棒傷人的黃女哥哥依現行犯逮捕，「執法上顯有疏失」。

對此，羅東警分局五結分駐所長呂承軒出示密錄器畫面澄清，警方獲報趕抵現場時，持棒打人的嫌犯已經離開，現場並無持續性的打架行為。警方詢問傷者情況時，周男當場明確表示「沒有要提告」，警員遂先協助傷者送醫救治。雙方雖各執一詞，但周男已準備蒐集相關事證，尋求司法途徑解決。

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警方獲報到場，僅穿四角褲衝出屋外的周男控訴，女友的哥哥持鋁棒毆打他，致頭部受傷，送醫縫了14針。圖／警方提供
警方獲報到場，僅穿四角褲衝出屋外的周男控訴，女友的哥哥持鋁棒毆打他，致頭部受傷，送醫縫了14針。圖／警方提供

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