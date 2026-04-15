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影／賓士休旅車國道恍神追撞路肩事故車 貨車司機頭部重創急救中

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向三重路段近午發生的翻車事故，初步了解是1名20歲年輕小姐駕駛賓士休旅車，開車開到恍神，偏移擦撞路肩故障車釀禍。撞人的賓士翻覆、被撞的貨車司機頭部重創送醫急救中，詳情尚待釐清。

據了解，57歲李姓男子駕駛保全公司白色廂型貨車，因故障停靠北向27.7公里路肩等候救援，廖姓女子約11時40分駕駛黑色休旅車路過，疑似恍神未注意偏離車道，擦撞到貨車左側車身，瞬間失控翻覆於外側車道。

警方和消防局人車獲報趕抵救援，現場共4線車道，占用外側2線處理，廖女從車內脫困僅手腳輕微擦挫傷，現場簡易包紮之後未就醫，李姓司機當時站在車頭附近，貨車突然被猛烈追撞向前位移，導致他被自己的貨車撞倒且疑似頭部碰撞水泥護欄，由救護車送往新北市立三重醫院，醫生擔心顱內出血還在詳細檢查診療中。

肇事原因尚待警方後續調查釐清，事故現場於中午12時41分清理完畢，全線恢復通車。國道公路警察局提醒，車輛故障停靠路肩待援時，人員不可留在車內，要站在車前離遠一點的相對安全位置，全員時時面對來車方向，萬一有突發狀況才能及時閃避。

國道1號北向三重路段近午發生翻車事故，初步了解疑因賓士休旅車駕駛恍神偏移擦撞路肩故障車釀禍。撞人的賓士翻覆、被撞的貨車司機頭部重創送醫急救中。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向三重路段近午發生翻車事故，初步了解疑因賓士休旅車駕駛恍神偏移擦撞路肩故障車釀禍。撞人的賓士翻覆、被撞的貨車司機頭部重創送醫急救中。記者林昭彰／翻攝

國道1號北向三重路段近午發生翻車事故，初步了解疑因賓士休旅車駕駛恍神偏移擦撞路肩故障車釀禍。撞人的黑色賓士翻覆、被撞的白色貨車司機頭部重創送醫急救中。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向三重路段近午發生翻車事故，初步了解疑因賓士休旅車駕駛恍神偏移擦撞路肩故障車釀禍。撞人的黑色賓士翻覆、被撞的白色貨車司機頭部重創送醫急救中。記者林昭彰／翻攝

國道1號北向三重路段近午發生翻車事故，初步了解疑因賓士休旅車駕駛恍神偏移擦撞路肩故障車釀禍。撞人的黑色賓士翻覆、被撞的白色貨車司機頭部重創送醫急救中。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向三重路段近午發生翻車事故，初步了解疑因賓士休旅車駕駛恍神偏移擦撞路肩故障車釀禍。撞人的黑色賓士翻覆、被撞的白色貨車司機頭部重創送醫急救中。記者林昭彰／翻攝

賓士 車道 三重 車禍

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