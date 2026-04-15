影／高雄轎車衝破柵欄母女受傷 路過騎士嚇出冷汗

高雄市鳳山區今天近午發生一起驚險車禍，七旬吳姓婦人開車載女兒，行駛途中突然失控，轎車衝破路旁柵欄，墜落約1公尺下的道路，母女2人受傷，令經過下方道路的機車騎士吃驚。

今天上午11時50分許，吳姓婦人（71歲）駕駛轎車，載38歲的女兒李姓女子，沿高雄市鳳山區鳳捷路行駛，經過鳳捷路與環河東街口，突然失控，未及時轉環河東街，直衝對向路邊。

轎車衝破路旁欄杆後，墜落下方立德路，撞上護欄才停下。當時正好經過立德路的機車騎士，只差約2公尺，險些被吳婦的轎車撞上，嚇得捏把冷汗。

鳳山警分局據報，派員前往處理，發現吳婦的轎車車頭損毀凹陷，母女倆因轎車衝擊力猛烈，雙雙頭部、手臂擦挫傷，送醫後無生命危險。吳婦經酒測，無酒精反應。警方初步研判，事故疑因駕駛未注意車前狀況所致，詳細肇事原因仍待釐清。

吳姓婦人開車疑失控，衝破路邊柵欄，墜落下方道路，正好有機車騎士路過，嚇出冷汗。記者林保光／翻攝

吳姓婦人開車疑失控，衝破路邊柵欄，墜落下方道路，正好有機車騎士路過，嚇出冷汗。記者林保光／翻攝