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失聯4天撐過來！花蓮協作摔傷爬回步道奇蹟獲救

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮卓溪鄉喀西帕南山附近山域一名黃姓協作失聯4天，消防局出動搜索，今天在太平谷發現協作自救生還，背部受傷且意識清楚，緊急用直升機載下山，轉交消防局救護車後送。

消防局第三大隊長蕭智元表示，登山隊一行5人登山，在11日時，48歲黃姓協作自行先返回營地卻失聯，消防局、林業署、玉里警分局、東搜共出動兩梯次15人，今天上午第二梯降落太平谷後不久，即傳出捷報，發現協作自行脫困，有受傷背部疼痛情形，意識清楚生命穩定。

蕭智元說，11日中午該登山隊伍完成登山，黃姓協作回營地疑似摔傷失聯，憑著過去登山經驗，邊走邊爬回到原本的步道上，並自行移動到平谷營地大喊求救，剛好被山友發現，且直升機降落點也很近，救難人員緊急協助搭直升下山。

空勤總隊務第一大隊第三隊指出，因步行上山需3天，消防局申請搜救人員空中運送，今天上午9時25分起飛至玉里國小永昌分校，落地後載運搜救人員至太平谷營地，10時40分太平谷落後地，接獲地面人員通知已尋獲失蹤的協作，隨即起飛將傷患送至玉里國小永昌分校轉交消防局救護車後送。

花蓮卓溪鄉喀西帕南山附近山域一名黃姓協作失聯4天，今天在太平谷自救生還，背部受傷且意識清楚，緊急用直升機載下山送醫。圖／空勤總隊務第一大隊第三隊提供
花蓮卓溪鄉喀西帕南山附近山域一名黃姓協作失聯4天，今天在太平谷自救生還，背部受傷且意識清楚，緊急用直升機載下山送醫。圖／空勤總隊務第一大隊第三隊提供

花蓮卓溪鄉喀西帕南山附近山域一名黃姓協作失聯4天，今天在太平谷自救生還，背部受傷且意識清楚，緊急用直升機載下山送醫。圖／空勤總隊務第一大隊第三隊提供
花蓮卓溪鄉喀西帕南山附近山域一名黃姓協作失聯4天，今天在太平谷自救生還，背部受傷且意識清楚，緊急用直升機載下山送醫。圖／空勤總隊務第一大隊第三隊提供

花蓮 林業署 失聯

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