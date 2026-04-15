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離奇！單車男一頭栽進廂型車後擋風玻璃 消防急拆玻璃救人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困，還好臉部只有2公分撕裂傷，送醫治療。

彰化縣消防局是在今天中午12時32分許，接獲報案，指58歲男子騎自行車行經彰化市中山路2段678號天橋下，疑似未注意前方路況，撞上停在路旁的一輛補習班廂型車 ，頭部卡入後擋風玻璃，消防局出動消防車1輛，救護車1輛，消防人員5人前往救援。

消防人員趕到現場，立即將擋風玻璃卸下，協助脫困後，發現他的頭部有約2公分撕裂傷，意識清楚，經救護人員適當救護處置後，由救護車送往秀傳醫院救治，幸無大礙。

消防人員指出，這輛廂型車的後擋風玻璃，是屬於膠合玻璃，當時這名男子是騎腳踏車，速度不快，為何撞進玻璃內，實在有點離奇。

彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困。圖／民眾提供
彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困。圖／民眾提供

彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困。圖／民眾提供
彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困。圖／民眾提供

彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困。圖／民眾提供
彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困。圖／民眾提供

彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困。圖／民眾提供
彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困。圖／民眾提供

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