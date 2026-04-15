快訊

民進黨正式提名黃世杰、莊競程 賴總統推薦：桃竹最佳人選

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園交通罰單收入持續攀升 謝美英質疑：死傷事故卻沒有顯著下降

桃園電子報／ 桃園電子報

45
桃園市議員謝美英質疑，狂開罰單並不能真正解決交通安全問題，反而陷入「罰單小金庫」疑雲。圖：謝美英提供

桃園市議會今(15)日進行警察局工作報告，市議員謝美英質詢時指出，2022年至2025年間，六都交通罰單收入持續攀升，其中桃園市增幅最大，高達26億元，這龐大的數字背後，代表著桃園市民每年必須承擔高額的罰單費用。交通部近期也坦承，罰單開得多，但全國的死傷事故卻沒有跟著顯著下降，這顯示狂開罰單並不能真正解決交通安全問題，反而陷入「罰單小金庫」疑雲。

謝美英說，根據現行法規，交通罰鍰收入有75%分配給地方政府，24%歸裁罰機關，也就是說，這筆龐大的罰款幾乎有99%都進了市府的口袋。對此，警察局長廖恆裕回應，原本地方政府需提撥12%用於交通安全改善，今年2月已修改提高到30%。

謝美英說，地方政府將罰單收入編列為歲入預算，甚至年年設定成長目標時，等於變相鼓勵基層員警與科技執法設備努力開單以達標，這幾十億的罰鍰收入，有多少比例真正回饋到「道路環境與交通工程的改善」上？如果多數是用來填補其他財政缺口，那無疑是把用路人當成了會下蛋的金雞母，把市民當提款機。

謝美英強調，必須肯定警方維護交通安全的初衷，但科技執法不應淪為沒有溫度的「印鈔機」，許多民眾反映，部分路段的標線設計不良，例如直行車道突然變成左轉專用道，或者為了閃避違停而短暫跨越車道，就立刻被科技執法無情捕捉，當道路設計本身就是個「陷阱」時，用路人被迫違規，還要吃罰單，這 種設計說是為了維護道路安全，實在牽強。

謝美英指出，交通部已研擬修法，未來罰款收入將不再用於「增設科技執法設備」，而是轉向「交通環境改善」與「事故處理分析」。副市長王明鉅承諾，在修法未完成前，會與交通局、工務局，全面檢視並改善路口的標線與工程設計，確認無「陷阱」後，再啟動建置科技執法設備。

謝美英為市民抱屈，認為多數用路人並非故意違規，交通執法的核心應是「維護安全與秩序」，而非「追求罰款最大化」。她要求警察局對於酒駕、毒駕、危險駕駛、變造車牌等嚴重危害公安的違規行為，嚴懲不貸，但對於未危及安全或是因道路設計不良導致的非蓄意違規，應該以勸導為優先。同時，針對浮濫的民眾檢舉案件，建立完善的過濾審查機制，避免惡意檢舉擾民。

謝美英強調，交通罰單的目的不是充實地方金庫，交通執法是為了保障市民生命安全，而非剝削市民荷包。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園交通罰單收入持續攀升 謝美英質疑：死傷事故卻沒有顯著下降

罰單 桃園 交通部

延伸閱讀

壓低事故與死亡車禍南市警祭「站警」 學者：應各局處一起努力

降低死亡車禍南市警局祭路口見警率 訂「死亡人數目標」基層炸鍋

每28小時奪1命！高雄市交通死亡人數連7年六都第一

市場燒出消防隱患 桃市專案輔導 中市補助瓦斯安全閥

相關新聞

影／惡劣！野貓關籠子丟大海「浸豬籠」 他虐貓只因魚貨被偷吃

高雄林園一名萬姓漁民涉嫌將貓隻裝入籠具後，直接丟入大海，過程中還語帶輕佻稱讓貓「下去洗澡」，引發公憤，隨著事件延燒，虐貓原因也曝光，疑因貓咪跳上漁船偷吃魚貨，鑽入捕撈鳳螺的籠具，讓男子心生不滿進而動手施虐。

影／賓士休旅車國道恍神追撞路肩事故車 貨車司機頭部重創急救中

國道1號北向三重路段近午發生的翻車事故，初步了解是1名20歲年輕小姐駕駛賓士休旅車，開車開到恍神，偏移擦撞路肩故障車釀禍。撞人的賓士翻覆、被撞的貨車司機頭部重創送醫急救中，詳情尚待釐清。

桃園交通罰單收入持續攀升 謝美英質疑：死傷事故卻沒有顯著下降

桃園市議會今(15)日進行警察局工作報告，市議員謝美英質詢時指出，2022年至2025年間，六都交通罰單收入持續攀升，其中桃園市增幅最大，高達26億元...

影／高雄轎車衝破柵欄母女受傷 路過騎士嚇出冷汗

高雄市鳳山區今天近午發生一起驚險車禍，七旬吳姓婦人開車載女兒，行駛途中突然失控，轎車衝破路旁柵欄，墜落約1公尺下的道路，母女2人受傷，令經過下方道路的機車騎士吃驚。

失聯4天撐過來！花蓮協作摔傷爬回步道奇蹟獲救

花蓮卓溪鄉喀西帕南山附近山域一名黃姓協作失聯4天，消防局出動搜索，今天在太平谷發現協作自救生還，背部受傷且意識清楚，緊急用直升機載下山，轉交消防局救護車後送。

離奇！單車男一頭栽進廂型車後擋風玻璃 消防急拆玻璃救人

彰化市中山路2段今天中午發生1件離奇車禍，一名58歲男子騎腳踏車疑似未注意前方路況，一頭栽入路邊一輛廂型車後擋風玻璃，彰化縣消防局據報後，將整片擋風玻璃卸下，才脫困，還好臉部只有2公分撕裂傷，送醫治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。