台南目標2030交通死亡降7% 3E策略壓低交通事故風險

台南市政府強化交通安全治理，及配合行政院中央道路交通安全會報逐年降低交通事故死亡人數7%的政策目標，透過工程、教育、執法（3E）整合策略，從源頭管理著手，推動33項重點作為，並以每月道安會報滾動檢討，力拚降低交通事故死亡人數。

市府交通局表示，配合行政院中央道路交通安全會報政策，以2023年為基期（A1死亡176人、A30為296人），訂定逐年下降7%目標。依此推算，2026年A1目標為137人、A30為230人，並提報中央列管，按月檢視成效。

交通局指出，透過跨局處協作與專家參與，道安會報針對事故型態、肇事原因及高風險族群進行系統分析，並據以研擬對策。從數據觀察，2025年A30死亡人數年增幅已由1至8月的27.5%收斂至全年2.7%；2026年1月A30死亡24人，較基期減少6人、降幅20%，顯示相關措施逐步發揮效果。

在執法面，警方依事故熱點分析，提高重點路口見警率，強化違規取締，針對高風險時段與路段進行精準執法。交通局說明，各分局事故防制目標係依中央政策及地方交通特性訂定，作為內部風險管理依據，並透過逐月檢討提升執行力。

市府強調，交通事故成因複雜，治理須結合大數據分析與分區策略。工程面持續改善路口行人設施、標誌標線與視距條件；教育面加強校園與社區宣導，鎖定高齡者、機車族與行人；執法面則結合警力資源，形成整體防制網絡。

交通局表示，未來將持續推動「道路交通安全多元提升計畫」33項重點工，針對不同事故型態與區域特性提出精準對策，並透過制度化會報機制追蹤成效，穩健壓低交通事故風險。

交通安全團隊教育小組在學校進行騎乘自行車的安全教育。圖／台南市交通局提供

台南市健康路二段及三段路口改善工程。圖／台南市交通局提供

南市東區裕文國小周邊通學步道改善工程。圖／台南市交通局提供

大型車輛內輪差教育宣導活動。圖／台南市交通局提供