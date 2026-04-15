台南去年大型車死亡車禍釀27死...今年已釀10死 交大走進社區提醒長者

台南市交通警察大隊統計，去年大型車死亡車禍事故共造成27人死亡，今年1至3月也造成10人死亡，昨天前往北區福安宮邀請長者及民眾實地登上大型車體驗內輪差與視野死角，長者紛紛驚呼「真的這麼近都看不到，旁邊的人會消失」，希望能讓長者遠離大車、降低死傷。

交大昨天下午與第五警分局及府城汽車客運股份有限公司在北區福安宮舉辦「大型車視野體驗暨高齡者交通安全宣導活動」，讓長者體驗大型車周遭存在的視覺死角，長者紛紛說 「原來站在這邊大車轉彎時也會被撞到」、「真的這麼近都看不到，旁邊的人會消失」。

交大更提醒，長輩外出應穿亮色顯眼衣物，開車、騎車上路前確認身體狀況，避免分心駕駛，轉彎前確實打方向燈，善用後視鏡，注意後方來車不鬼切，行經路口時更應提高警覺，不搶快、不鑽車縫，以確保自身安全；長者表示回去要提醒親友相關觀念，並遠離大車內輪差及視野死角。

交大大隊長賴銘助呼籲，高齡者因反應較慢，更應養成良好用路習慣，隨時「遠離大車」、「路口慢看停」等，將防禦駕駛觀念內化成生活習慣，未來將持續深入社區辦理各類交通安全宣導活動，透過多元、互動的方式，讓交通安全觀念在社區紮根。

台南市交通警察大隊與第五警分局昨前往北區福安宮，邀請長者及民眾實地登車體驗大型車視野死角，希望能降低死傷。記者袁志豪／翻攝

台南市交通警察大隊與第五警分局昨前往北區福安宮，邀請長者及民眾實地登車體驗大型車視野死角，希望能降低死傷。記者袁志豪／翻攝

台南市交通警察大隊與第五警分局昨前往北區福安宮，邀請長者及民眾實地登車體驗大型車視野死角，希望能降低死傷。記者袁志豪／翻攝

台南市交通警察大隊與第五警分局昨前往北區福安宮，邀請長者及民眾實地登車體驗大型車視野死角，希望能降低死傷。記者袁志豪／翻攝