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壓低事故與死亡車禍南市警祭「站警」 學者：應各局處一起努力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南去年交通事故死亡304人高居各縣市第2，市府極力強化交安，市警局去年底規畫勤區查察警力改去交通事故率高的路口站守望，更訂出各分局今年死亡人數目標，基層炸鍋；學者指出，應該由交通局統籌規畫，各局處一起努力，民團則表示交通問題應用交通手段解決。

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，警察局設定死亡人數目標，不希望比之前更多，可以理解其用意，但死亡車禍很難預防，應該先從降低車禍受傷交通事故案件（A2）著手；若能有效減少受傷件數，死亡件數自然會下降，這個任務不是單一局處能夠解決，而是各單位要齊心協力。

鄭永祥表示，在改善交通安全的3E政策交通教育（Education）、交通工程（Engineering）及交通執法（Enforcement），執法是末端，市府相關各局處都應該針對負責的領域一起合作；包括交通局、工務局、教育局、新聞局、社會局、研考會、警察局以及民間參與。

鄭說明，發生交通事故，研究指出駕駛行為占最大因素，也就是人的問題最嚴重，包括考照太容易，很多民眾還不會辨識路肩，車道線就已上路；且台南人騎車，駕駛行為多半是衝來衝去，其中高齡長者除了生理機能如視力、聽力、四肢反應退化，對危險感知下降，更可能不遵守交通規則。

根據最新人口資料，近5年來，台南市65歲以上長者比率不斷攀高，去年大幅攀升至37萬9千餘人，比例也突破2成，等於每5人就有1人是長者，台南正式成為「超高齡化社會」；鄭認為，長者騎車、開車反應慢、難注意，這是未來持續發生事故最大隱憂。

他說，安排警力在常出事故的地方站崗，短時間或許有效，但不可能每個路口都要警察去站；交通局必須改善道路設計問題，並統籌結合民間駕訓班、車檢廠、保險公司（如費率調高）；教育局、新聞局應加強安全駕駛行為宣導，工務局應確保道路附近施工安全，警察局應嚴正執法。

另外，市府應建立完善的大眾運輸交通網絡，提供高齡長者使用，鼓勵他們盡量不要開車、騎車，降低高齡者駕駛人數；各單位環環相扣、結合力量來執行，教育、提醒駕駛人小心、放慢、遵守交通規則，工程、教育、執法都要合作，不能歸責為一個局處要負起交通事故的責任。

鄭永祥建議，交通局長是道安會報的執行秘書，應統籌規畫，擬訂計畫，提出策略，交辦給各局處執行；如民眾不喜歡被罰錢，但罰錢若能有效改善違規，市府該限制就限制，該裝科技執法就設置，不管民眾喜不喜歡，還要檢討成效，有效的堅持執行、用力推動，才能改善亂停、不守規則的亂象。

台南人本交通協會理事長林詠軒認為，交通問題應該要由交通手段解決，警方是最後一道防線，警方同時也肩負其他社會問題任務，員警不應該變成專責交通的「站警」；交通局訂出死亡人數目標，應該要針對交通施政進行檢討，而不是永遠都是點狀改善而奢望整體道路環境可以得以提昇。

另外，如最近有人反映交通局前二年說要開放兩車道給機車左轉，結果留下一大堆例外路口，更有四個方向車道配置完全相同，卻要分兩種方式左轉的案例，如西門路二段與中正路路口，員警還是必須取締；這種在台南的問題非常諷刺，會讓用路人不知道怎樣駕駛、無所適從，根本無助於交通安全。

員警也指出，民眾普遍反映，機車道跟左轉道時有時無，一堆標誌號誌做得不明確，開車開在路上像在學速讀；還有交通局畫設機慢車優先道，導致汽車駕駛要右轉也不敢靠右行駛，擔心被檢舉，或道路太窄，靠右會變成行駛在二個線道上，屢屢直接在汽車道右轉，險象環生，這些都是道路設計的問題。

台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／翻攝

台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影
台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影

社會局 台南 警察

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