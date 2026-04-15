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降低死亡車禍南市警局祭路口見警率 訂「死亡人數目標」基層炸鍋

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南去年交通事故死亡304人高居各縣市第2，市府極力強化交安，市警局去年底規畫勤區查察的警力改去交通事故率高的路口站守望，基層批用見警率降低事故根本沒用；另南市交通局訂出降低死亡人數的改善目標137人，警局更訂各分局今年死亡人數目標，基層炸鍋。

交通部去年6月公布道路交通安全情況，1到3月第一季台南死亡數為83人，為全台整體死亡數最高的縣市；此後多次被交通部點名死亡人數全台最高，交通部今年再公布去年全國車禍死亡人數2858人，前3名為高雄市307人、台南市304人、台中市291人。

因應交通部「道路交通安全推動計畫」，市府頻頻開道路交通安全會報，檢討對策精進防治作為；警察局長林國清與防治科研擬討論，去年底要求市警局十六個分局依轄區特性、系統分析數據，安排勤區查察勤務的警力前往易肇事時段、路口定點站崗守望。

原本各派出所二人一組的巡邏勤務，就已經包含到易生交通事故底點站崗一段時間，再繼續巡邏；市警局再將各派出所勤區查察警力拉出去提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動執法，舉發違規，指揮交通。

守望勤務普遍遭到基層抗議、反彈，並上臉書靠北警察社團抨擊，台南市警察局規定出易肇事路口守望的長官，腦袋是不是需要除濕機？一個勤務搞死各分局及派出所，甚至規定幾點幾分要簽到、還要在工作紀錄簿詳細紀錄執行情形，以為大家都閒著沒事幹？拜託趕快取消這荒謬的政策。

一名所長指出，基層主要認為勤區查察可以深入社區，勤走里鄰長宣導，針對轄區重點狀況訪查，或協助所內處理事情；現在時間被挪去站守望，多半覺得站在那邊沒什麼用，不如安排騎車巡邏，開單、趕車，也比站在那邊好。

所長表示，基層多數認為高層不應該什麼都用見警率處理，且長官指示是即使派出所事情很多，也盡量不要調守望的警力，警察局會抽查有沒有去站，沒有站、沒有掃QR CODE簽到要敘明理由，或分局長開會時要解釋；但有時真的沒有人力，還是只能請守望的人返所或到現場協助。

一名基層員警指出，路口交通事故多，尖峰時段安排警力去守望，立意是好的，但現在自動化時代，講究AI科技執法，都在討論如何減少人工；結果要減少事故，不是改良道路工程設計，而是用人工取代科技、人肉阻擋事故，市府不會覺得這種做法很瞎嗎？

另外，今天民眾在這個路口看到或知道有警察，提高警覺放慢一點、不敢違規，通過這個路口後就放鬆、加速，或許事故發生在下一個路口，是否下個路口也要安排警力站在那邊？如果要講究效率、效能，不應該是用人力防範，而是改善道路工程，讓事故不要嚴重化。

一名分局警官指出，改善交通一般交通領域人士都會提到應從3E著手，3E即為交通教育（Education）、交通工程（Engineering）及交通執法（Enforcement）；因此防制交通事故，工程占70%、教育占20%、執法僅占10%，如今竟要10%的執法者負起最主要的責任。

警官認為，市府認為提高見警率治百病，但絕不是靠警察就可以減少交通事故，直轄市中只有台南、高雄二都，將交通事故的發生認為是警察的問題，警察站出來，事故就會減少；原因來自於市長強勢的態度，在道安會報上將交通事故責任加諸在警察身上，「警察守土有責，警察要想辦法」。

另一名從事交通業務的警官表示，道路工程的問題，沒辦法用守望來解決，否則如麻豆、善化不會在實施後持續發生死亡車禍；另外交通局因應交通部的目標，訂出今年台南死亡車禍人數僅能有137人，以警察立場，當然是希望做到零死亡，警察局怎麼會跟著訂出各分局可以多少人？

警官表示，今年各分局能夠死亡人數分別為新營17、白河11、麻豆17、佳里9、學甲8、善化16、新化8、歸仁14、玉井2、永康11、第一5、第二3、第三10、第四1、第五2、第六3人；交通局的目標為什麼又落到警察身上？警察要怎麼預防那邊可能撞死人？如果人數超標，是否又檢討懲處警察？

據統計，去年1月、2月、3月的車禍受傷交通事故案件（A2）分別為3969件、3404件、3800件，自實施守望勤務以來，今年1月、2月、3月均不降反升，分別為4170件、3504件、3829件；市警局說明，將持續針對易肇事熱點、熱時及熱區滾動調整勤務編排，力求精準執法。

市警局表示，警察局為市府道安團隊的一員，想方設法降低交通事故，以減少家庭悲劇，責無旁貸；目前A2事故件數已逐漸下降，去年1月至4月8日死亡車禍事故（A1）為49件51人，今年1月至4月8日已降至45件45人減少4件6人，呈現下降趨勢。

市警局指出，為各分局訂出死亡人數目標，數字僅提供參考，以獎勵性質為主，絕對沒有懲處；雖然專家學者研究指出交通事故防制，執法面可能只占10%的成因與功效，警察局仍希望在有限警力且不增加同仁工作負擔下，發揮最大化效益，是現行防制交通事故努力的方向與目標。

台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影
台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影

台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／翻攝
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台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影
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台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／翻攝

台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影
台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影

台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影
台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影

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台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／翻攝

台南市警察局將各派出所勤區查察警力拉出去站守望提升見警率，並指示員警不只是站在那邊，可以走動，舉發違規，指揮交通。記者袁志豪／攝影
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高雄市 警察 台南 車禍

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