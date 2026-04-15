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永康將寶實業展大愛捐第2輛救護車 強化地方救護量能

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區將寶實業公司再次展現熱心公益回饋社會精神，今上午捐贈第2輛救護車，市價約450萬元，將配置於消防局鹽行分隊，投入勤務繁重的永康地區急救勤務。

將寶實業公司董事長許益齊2024年10月18日首次捐贈救護車後，這次再次熱心公益捐贈第2輛救護車，市價約450萬元，上午捐贈典禮由消防局局長楊宗林代表受贈，邀請副市長姜淋煌蒞臨擔任見證來賓。

消防局長楊宗林說，永康區目前人口數23萬5千餘人，居全市37個行政區之冠，相對救護量的需求也是較多，本次將寶實業捐贈的第2輛救護車，將規劃配置於消防局鹽行分隊，直接投入永康地區急救勤務。

消防局說，南市救護車出勤件數，自2022年起，救護車出勤件數已連續4年突破10萬件；以去年為例，救護出勤高達10萬9319件，平均每輛救護車每年出勤近1800次 ，在繁重勤務壓力下，市府團隊仍繳出亮眼成績，證明了民間捐贈每一分資源都被發揮到淋漓盡致。

其中，到院前心跳停止急救（OHCA），急救成功率從2016年23%，一路攀升至去年的35.38%。統計2019至2025年，急救成功人數超過3300人，更有超過600名市民完全康復出院 ，成功挽回無數破碎家庭。

台南永康將寶實業展大愛，今天捐第2輛救護車，強化地方救護量能。記者謝進盛／翻攝
台南永康將寶實業展大愛，今天捐第2輛救護車，強化地方救護量能。記者謝進盛／翻攝

將寶實業公司董事長許益齊（左）再次熱心公益捐贈第2輛救護車。捐贈典禮由消防局局長楊宗林代表受贈。記者謝進盛／翻攝
將寶實業公司董事長許益齊（左）再次熱心公益捐贈第2輛救護車。捐贈典禮由消防局局長楊宗林代表受贈。記者謝進盛／翻攝

將寶實業公司董事長許益齊（左）、消防局長楊宗林上車檢視救護車設施。記者謝進盛／翻攝
將寶實業公司董事長許益齊（左）、消防局長楊宗林上車檢視救護車設施。記者謝進盛／翻攝

救護車

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