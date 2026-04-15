快訊

李貞秀確定註銷！中選會收到立院公函 15天內公告遞補名單

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園警力缺加成津貼輸雙北 議員促市府向中央要人要錢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市議會定期大會今天排訂市警局工作報告，多位藍、綠黨團、無黨聯盟議員質詢時關切警力不足，6都警民比只高於新北，向中央爭取警勤加給勤務繁重加成津貼調高1.5倍，卻只核定1倍，遠不如雙北1.3倍。

議員們指出，桃園市統計至2025年底，桃園警民比高達1：514，六都倒數第二，只比新北市稍好，每位員警服務人數高於台北市近2倍。另外，中央今年核定雙北警勤加給調高1.3倍繁重加成，桃園市只調1倍，但是桃園市受高物價、高工作量的影響不會輸給雙北，連帶造成警力缺額嚴重。

國民黨議員林政賢、張桂綿等人表示，中央的統計桃園市警察局編制員額5934人，預算員額5025人，現有員額僅4575人，實際缺額高達1359人，預算缺額率5.49%六都最高，連帶衍生警民比1比514，比新北市好不到哪裡，基層警力負擔沉重。

議員們認為警力不足與勤務繁重，會影響執法品質與治安維護成效，桃園員警招募不易與加班時數、輪班制度及待遇條件有必然的關聯。

無黨籍議員于北辰表示，要改善桃園警職預算缺額率的關鍵，在於編制原額過低，數據看起來員警缺額不嚴重，但無法反映基層警力吃緊現況，台北市警察編制9945人，遠高於桃園的5934人，北、桃人口規模相近，編制卻嚴重失衡。他強調桃園人口持續成長，卻未同步增加警察編制，別的直轄市人口增加慢，桃園人口增加快，警力卻沒有跟上，中央以缺額率作為警力補人依據，缺得少的直轄市反而要不到人，等於變相懲罰人口成長中的桃園市。

民進黨議員王珮毓也以警勤加給勤務繁重加成，中央只調高桃園市1倍，但警方的勤務量不會輸給雙北，資源分配上長期吃虧，市府應強力向中央爭取提高員額編制和勤務加成，不能被動接受不合理的現況。

桃園市警察局局長廖恆裕回應，市府原提報中央勤務加給方案爭取1.5倍加成，最終核定為1倍，會持續爭取調整，並強化與中央合作，提升整體打詐與治安維護量能。

議員林政賢質詢指出桃園警力不足的主因。圖／桃園市議會即時畫面
議員林政賢質詢指出桃園警力不足的主因。圖／桃園市議會即時畫面

警察 桃園 新北

延伸閱讀

詐騙手法日新月異 林政賢籲桃警精進科技偵察設備

桃園可負擔住宅來了 每月房貸3萬可擁35坪房 鎖定青年婚育家庭

議員質疑垃圾費隨袋徵收「市民要哭了」 桃園副市長千字文反擊：不要誤導

林政賢憂桃園消防人力不足 局長曝預計這時補人

相關新聞

影／惡劣！野貓關籠子丟大海「浸豬籠」 他虐貓只因魚貨被偷吃

高雄林園一名萬姓漁民涉嫌將貓隻裝入籠具後，直接丟入大海，過程中還語帶輕佻稱讓貓「下去洗澡」，引發公憤，隨著事件延燒，虐貓原因也曝光，疑因貓咪跳上漁船偷吃魚貨，鑽入捕撈鳳螺的籠具，讓男子心生不滿進而動手施虐。

桃園警力缺加成津貼輸雙北 議員促市府向中央要人要錢

桃園市議會定期大會今天排訂市警局工作報告，多位藍、綠黨團、無黨聯盟議員質詢時關切警力不足，6都警民比只高於新北，向中央爭取警勤加給勤務繁重加成津貼調高1.5倍，卻只核定1倍，遠不如雙北1.3倍。

影／廂型車左轉要進台南市立殯儀館...機車直接撞上 騎士手腳擦挫傷

20多歲王姓機車騎士昨天下午1時許，騎車行經台南市南區由南往北方向直行國民路，遇到對向60歲楊姓男子駕駛廂型車左轉正進入台南市立殯儀館，兩車發生碰撞；所幸王僅有手腳擦挫傷，楊未受傷，警方到場確認兩人酒測值均為零，持照情況正常，詳細肇事原因調查中。

每28小時奪1命！高雄市交通死亡人數連7年六都第一

高雄市交通死亡人數連續7年居冠，議員批市府年年檢討，卻只做數據整理與危險路段公布，始終找不出對策，死亡率居高不下。研考會認為，以A30死亡數分析部分事故發生在偏鄉，因醫療資源分布不均，未來將強化醫療後送機制。

影／飛越畫面曝...台南騎士高速直行與左轉汽車碰撞拋飛身亡

22歲莊姓男騎士昨天上午10時許騎車行經成功路西向東直行，在經過中成路口時，與對向成功路東向西左轉、26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞；莊直接飛越車輛摔到地面，重傷送進成大醫院加護病房救治，不治身亡，警方到場確認雙方均無酒駕，詳細肇事原因尚待調查。

北市男超市偷63元護手霜 店家盤點「少一個」露餡遭逮

台北市52歲林姓男子，日前在連鎖超市趁無人注意時，將一支價值僅63元的護手霜私自放入口袋，未結帳便逕行離去，店家月底盤點發現庫存數量少一個，調閱監視器畫面才知遭小偷報警，警方獲報循線鎖定林男身分，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。