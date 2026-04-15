桃園警力缺加成津貼輸雙北 議員促市府向中央要人要錢

桃園市議會定期大會今天排訂市警局工作報告，多位藍、綠黨團、無黨聯盟議員質詢時關切警力不足，6都警民比只高於新北，向中央爭取警勤加給勤務繁重加成津貼調高1.5倍，卻只核定1倍，遠不如雙北1.3倍。

議員們指出，桃園市統計至2025年底，桃園警民比高達1：514，六都倒數第二，只比新北市稍好，每位員警服務人數高於台北市近2倍。另外，中央今年核定雙北警勤加給調高1.3倍繁重加成，桃園市只調1倍，但是桃園市受高物價、高工作量的影響不會輸給雙北，連帶造成警力缺額嚴重。

國民黨議員林政賢、張桂綿等人表示，中央的統計桃園市警察局編制員額5934人，預算員額5025人，現有員額僅4575人，實際缺額高達1359人，預算缺額率5.49%六都最高，連帶衍生警民比1比514，比新北市好不到哪裡，基層警力負擔沉重。

議員們認為警力不足與勤務繁重，會影響執法品質與治安維護成效，桃園員警招募不易與加班時數、輪班制度及待遇條件有必然的關聯。

無黨籍議員于北辰表示，要改善桃園警職預算缺額率的關鍵，在於編制原額過低，數據看起來員警缺額不嚴重，但無法反映基層警力吃緊現況，台北市警察編制9945人，遠高於桃園的5934人，北、桃人口規模相近，編制卻嚴重失衡。他強調桃園人口持續成長，卻未同步增加警察編制，別的直轄市人口增加慢，桃園人口增加快，警力卻沒有跟上，中央以缺額率作為警力補人依據，缺得少的直轄市反而要不到人，等於變相懲罰人口成長中的桃園市。

民進黨議員王珮毓也以警勤加給勤務繁重加成，中央只調高桃園市1倍，但警方的勤務量不會輸給雙北，資源分配上長期吃虧，市府應強力向中央爭取提高員額編制和勤務加成，不能被動接受不合理的現況。

桃園市警察局局長廖恆裕回應，市府原提報中央勤務加給方案爭取1.5倍加成，最終核定為1倍，會持續爭取調整，並強化與中央合作，提升整體打詐與治安維護量能。