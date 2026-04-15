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影／廂型車左轉要進台南市立殯儀館...機車直接撞上 騎士手腳擦挫傷

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

20多歲王姓機車騎士昨天下午1時許，騎車行經台南市南區由南往北方向直行國民路，遇到對向60楊姓男子駕駛廂型車左轉正進入台南市立殯儀館，兩車發生碰撞；所幸王僅有手腳擦挫傷，楊未受傷，警方到場確認兩人酒測值均為零，持照情況正常，詳細肇事原因調查中。

台南市警第六分局交通分隊小隊長楊峰祐說明，昨天下午1時許接獲110通報，國民路段發生交通事故，經查為一輛自小客車左轉彎時，疑因未禮讓直行車，與一輛重機車發生碰撞；汽車駕駛未受傷，機車駕駛倒地，手腳擦挫傷，雙方均無生命危險。

透過現場監視器畫面可見，事發當時楊姓駕駛先在路口停等約12秒左右，隨後緩慢左轉，對象騎車直行的王姓騎士直直朝自廂型車尾端撞上，人車倒地；警方指出，雙方駕駛行駛燈號均為綠燈，至於詳細車禍事發原因，以及肇事責任歸屬，持續調查釐清中。

20多歲王姓機車騎士昨天騎車與對向60楊姓男子左轉要進入台南市立殯儀館的廂型車發生碰撞。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
20多歲王姓機車騎士昨天騎車與對向60楊姓男子左轉要進入台南市立殯儀館的廂型車發生碰撞。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

20多歲王姓機車騎士昨天騎車與對向60楊姓男子左轉要進入台南市立殯儀館的廂型車發生碰撞。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
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20多歲王姓機車騎士昨天騎車與對向60楊姓男子左轉要進入台南市立殯儀館的廂型車發生碰撞。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
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20多歲王姓機車騎士昨天騎車與對向60楊姓男子左轉要進入台南市立殯儀館的廂型車發生碰撞。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
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20多歲王姓機車騎士昨天騎車與對向60楊姓男子左轉要進入台南市立殯儀館的廂型車發生碰撞。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
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