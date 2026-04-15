每28小時奪1命！高雄市交通死亡人數連7年六都第一

高雄市交通死亡人數連續7年居冠，議員批市府年年檢討，卻只做數據整理與危險路段公布，始終找不出對策，死亡率居高不下。研考會認為，以A30死亡數分析部分事故發生在偏鄉，因醫療資源分布不均，未來將強化醫療後送機制。

議員李眉蓁指出，根據交通部最新統計，高雄交通事故死亡人數達307人，平均每28小時就有1人喪命，回顧歷年數據，最高曾達369人，即便近年略降，仍居六都第一。

李眉蓁質疑，市府每次檢討總歸因於機車太多、大卡車太多，但問題並未改善，未針對結構性風險進行分析，包括道路設計不良、汽車右轉切入機車道衝突、行人空間不足、標線不清等，這些才是導致事故的關鍵。

「公布十大危險路段有什麼意義？」她表示，市府每年列出易肇事路段，僅止於提醒，卻未逐案分析設計缺失，也未提出改善方案，「只是做一個表格叫大家小心」。

她說，死亡事故多集中於機車、高齡者及大型車事故，而高雄產業型態使大型貨車頻繁，加上機車數量高，加在一起就是高風險，尤其小港、機場周邊路段，大型車與機車混流，右轉內輪差造成視線死角，事故頻傳。

她認為，道路設計風險才是根本問題，要求研考會應主動進行風險分析，提出具體改善建議，而非僅停留在跨局處會報，應找出問題，而不是只做數據。

研考會主委陳博洲回應，若以A30（事故30日內死亡）來看，高雄幅員遼闊，醫療資源可近性存在落差，部分死亡與後送醫療機制有關，若能加速送醫，死亡率有機會下降。

他表示，市府目前已與衛生局合作，檢討緊急醫療後送機制，包括強化救護車調度效率、優化急救責任醫院分布，並研議跨區域支援及重症分流機制，盼縮短從事故現場到醫療處置的時間差，降低延後死亡的風險。

對於大型車與機車事故，陳博洲補充，年輕機車族群18、19歲因經驗不足，易在內輪差情境發生事故，將透過教育局與警方加強宣導。