影／飛越畫面曝...台南騎士高速直行與左轉汽車碰撞拋飛身亡

22歲莊姓男騎士昨天上午10時許騎車行經成功路西向東直行，在經過中成路口時，與對向成功路東向西左轉、26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞；莊直接飛越車輛摔到地面，重傷送進成大醫院加護病房救治，不治身亡，警方到場確認雙方均無酒駕，詳細肇事原因尚待調查。

台南市警第二分局交通分隊小隊長謝進雄說明，昨天1名男子駕駛車輛沿成功路東向西左轉中成路時，與對向成功路西向東直行機車發生碰撞，導致雙方車輛受損，汽車駕駛人雙腳擦傷，機車騎士送成大醫院救治；呼籲駕駛汽機車行經十字路口，務必減速慢行，轉彎時，應注意路口狀況。

網友s0924194142昨天下午4時許將事發經過影片放上threads指出，大家真的不要騎太快啦，連反應的時間都沒有；網友紛紛留言討論白車轎車有錯，但是機車過路口都不減速真的搖頭、汽車看不到有沒有車直接轉，機車以為直線無敵、路口，所有車輛都要減速。

目擊民眾表示，當時聽到很大聲「碰」的一聲，機車騎士就倒在地上了，這個十字路口車流量很大，很常發生車禍；他認為除了民眾不遵守交通規則，常常直接闖以外，還有路口有死角，轉彎車有時看不到對面，以及二個紅綠燈變換時間太接近，民眾常以為已經是綠燈而開過去。

22歲莊姓男騎士昨天騎車行經成功路、中成路口時，與對向26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞，莊直接飛越車輛摔到地面。記者袁志豪／翻攝

22歲莊姓男騎士昨天騎車行經成功路、中成路口時，與對向26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞，莊直接飛越車輛摔到地面。記者袁志豪／翻攝

22歲莊姓男騎士昨天騎車行經成功路、中成路口時，與對向26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞，莊直接飛越車輛摔到地面。記者袁志豪／翻攝

22歲莊姓男騎士昨天騎車行經成功路、中成路口時，與對向26歲林姓男子駕駛的車輛發生碰撞，莊直接飛越車輛摔到地面。記者袁志豪／翻攝