北市男超市偷63元護手霜 店家盤點「少一個」露餡遭逮

台北市52歲林姓男子，日前在連鎖超市趁無人注意時，將一支價值僅63元的護手霜私自放入口袋，未結帳便逕行離去，店家月底盤點發現庫存數量少一個，調閱監視器畫面才知遭小偷報警，警方獲報循線鎖定林男身分，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

位於台北市南昌路的一家連鎖超市，工作人員日前在進行每月例行性商品盤點時，發現貨架上的護手霜數量與帳面數字不符，經檢視店內監視器畫面，赫然發現一名男子在「前一日」傍晚入店，他先是在貨架旁徘徊觀察，見周遭無人注意，迅速把護手霜塞進口袋，隨後若無其事地離開。

中正二分局南昌路派出所接獲報案立即展開調查，警方透過店內監視器鎖定犯嫌特徵，並擴大調閱周邊路口監視器，確認涉案人是林男，隨後通知到案，林男到案後對犯行供認不諱，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。