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影／惡劣！野貓關籠子丟大海「浸豬籠」 他虐貓只因魚貨被偷吃

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄林園一名萬姓漁民涉嫌將貓隻裝入籠具後，直接丟入大海，過程中還語帶輕佻稱讓貓「下去洗澡」，引發公憤，隨著事件延燒，虐貓原因也曝光，疑因貓咪跳上漁船偷吃魚貨，鑽入捕撈鳳螺的籠具，讓男子心生不滿進而動手施虐。

高市動保處接獲通報後會同海洋局追查，昨天鎖定萬姓男子涉有重嫌，警方已通知到案說明，全案進一步調查中。

網路流傳一段影片，一名林園漁民將貓咪關入籠具丟入大海，稱要讓貓咪下去洗澡，引起網友撻伐，施虐男子也被肉搜出來，市議員黃文益接獲消息後已第一時間通報市府相關單位與警方介入，強調「無法接受這種虐待動物的行為」，要求市府徹查到底，絕不寬貸。

事件曝光後，也有動保團體與網友展開追查，提供影片與線索，鎖定涉案對象揪出虐貓凶手，查出嫌疑人為萬姓男子。

虐貓原因也曝光，市議員邱于軒說，貓咪疑似經常跳上漁船偷吃魚貨，鑽進用來捕撈鳳螺的籠具，造成漁民困擾與損失，萬男疑因此心生不滿，情緒失控之下，才做出將貓丟入海中的行為，不過動機與過程仍待警方進一步釐清。

據了解，目前僅成功尋獲其中一隻涉案貓隻，另一隻仍在附近徘徊，動保單位人員正持續搜尋與安置，避免再度發生傷害。

動保處指出，昨天接獲網友通報後，立即調閱相關影像，並透過漁船編號追查船主，再由海洋局協助聯繫，確認行為人為萬姓男子；萬男坦承為影片中人，警方已通知其到案說明，動保處同步製作筆錄釐清事發經過。

動保處表示，依動物保護法第25條第1項規定，若涉故意傷害動物致重傷或死亡，可處2年以下有期徒刑或拘役，並併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，後續將視調查結果依法裁處。

動保處強調，面對流浪動物應透過通報與合法方式處理，切勿以暴力手段解決，以免觸法受罰，並呼籲社會重視動物保護議題，共同維護基本生命尊重。

萬姓男子疑涉虐待動物，他將貓隻放入籠具後放入海中。圖／翻攝Threads y_11_29
萬姓男子疑涉虐待動物，他將貓隻放入籠具後放入海中。圖／翻攝Threads y_11_29

萬姓男子疑涉虐待動物，他將貓隻放入籠具後放入海中。圖／翻攝Threads y_11_29
萬姓男子疑涉虐待動物，他將貓隻放入籠具後放入海中。圖／翻攝Threads y_11_29

貓咪 黃文益

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