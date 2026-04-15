桃園市觀音區驚傳火燒車。圖：讀者提供

桃園市觀音區昨(14)日晚間19時許驚傳火燒車，據悉，一台微型電動二輪車於觀音區新生路欲左轉新廣路時，與同向直行的機車發生碰撞，造成機車倒地後起火，大園警分局及消防局獲報立即到場處理，火勢撲滅後，整台機車已被燒成廢鐵。所幸現場僅微電車及機車騎士身體擦傷，並無波及其他人車。

火勢撲滅後，整台機車已被燒成廢鐵。圖：讀者提供

大園分局說明，昨晚李姓男子騎乘微電車於新生路欲左轉新廣路時，與同向直行的連姓機車騎士碰撞，連男之機車倒地後當場起火燃燒，警方獲報立即到場管制交通、引導車流，火勢則由消防人員迅速撲滅。該起事故造成2名騎士身體擦傷，無大礙。經警方實施酒測檢查，當事人均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

李姓男子騎乘微電車於新生路欲左轉新廣路時，與同向直行的連姓機車騎士碰撞。圖：讀者提供

大園警方呼籲，車輛行駛於道路應遵守交通規則，轉彎時需注意周邊狀況，避免發生危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園觀音驚傳火燒車！機車與微電車碰撞倒地燒成廢鐵