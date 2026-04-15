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台南失業女拿菜刀搶新光三越旁摩斯 得手5千落網稱缺錢肚子餓

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

47歲、無業的蘇姓女子因缺錢花用，昨天竟闖入台南市中西區西門路一段的摩斯漢堡，趁店員不注意打開收銀機，搜刮現金約5千元；蘇女正要離去，店員發現上前制止，她竟拿出一把菜刀揮舞，由行竊轉為強盜，轄區警方獲報立即到場，20分鐘內找到人，將她逮捕送辦。

網友wy__0427昨天晚間9時許在社群媒體threads發文指出，怎麼什麼荒謬事都遇到，只是想來讀個書，快嚇爛了真的；並附上警察到場畫面，網友詢問發生什麼事，她回覆「我在摩斯漢堡讀書 然後有人拿菜刀入室搶劫」，網友紛紛留言，超級恐怖、現在安全了嗎？

轄區台南市警第二分局中正派出所所長黃貞融說明，昨天晚間8時50分許，警方接獲報案稱有人持刀揮舞，因現場在百貨公司附近，立即調派線上所有警力前往查處；經了解，蘇姓女子進入一間店內，自收銀機裡拿取現金5千元後持刀離去，員警隨即於案發地附近查獲。

據了解，當時轄區員警聽到新光三越百貨公司旁有人持刀揮舞，立即瘋狂飆速趕往，一到場後有民眾指引「她往那邊去了」，員警立即追上，逮捕蘇女，並當場起獲犯用菜刀及贓款；蘇女住附近，因失業許久，缺錢花用肚子飢餓，之前又幹過收銀員工作，因此想到隨機挑選店家犯案。

警方在蘇女犯案後，不到20分鐘就攔下她，蘇女十分配合，並未持刀反抗；確認她不是為了吸毒，也並非家境堪憐，有孩子、年長父母須扶養，全案今天依強盜罪嫌移送偵辦。

蘇姓女子昨天闖入摩斯漢堡店，趁店員不注意搜刮收銀機現金約5千元，被店員制止時，她竟拿出一把菜刀揮舞，由行竊轉為強盜。記者袁志豪／翻攝
蘇姓女子昨天闖入摩斯漢堡店，趁店員不注意搜刮收銀機現金約5千元，被店員制止時，她竟拿出一把菜刀揮舞，由行竊轉為強盜。記者袁志豪／翻攝

蘇姓女子昨天闖入摩斯漢堡店，趁店員不注意搜刮收銀機現金約5千元，被店員制止時，她竟拿出一把菜刀揮舞，由行竊轉為強盜。記者袁志豪／翻攝
蘇姓女子昨天闖入摩斯漢堡店，趁店員不注意搜刮收銀機現金約5千元，被店員制止時，她竟拿出一把菜刀揮舞，由行竊轉為強盜。記者袁志豪／翻攝

台南 新光三越 摩斯漢堡

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