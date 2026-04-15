影／台中男暗夜騎車撞貨車 全身受創送醫 警釐清有無酒、毒駕

台中市一名男子昨天深夜騎機車行經北區學士路時，因不明原因自撞路旁停車格內的貨車，全身多處受創，目前仍在醫院急救中，警方將釐清男子身分，以及有無酒駕、毒駕或其他違規情事而釀禍。

第二警分局在14日深夜11時許獲報，北區學士路有機車撞貨車的交通事故，警員到場發現，案發時是一名機車騎士，騎車沿學士路由德化街往梅亭街方向行駛，行經事故地點時，在外側車道時，不明原因碰撞停放在路邊停車格的貨車，事故造成男子全身多處受傷，經救護人員送往醫院急救治療。

目前男子因受傷送醫治療，尚未完成酒測，酒駕情形仍待查明，現場員警已依規定蒐證處理，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

第二警分局長鍾承志呼籲，駕駛人夜間行車視線較差，應隨時注意前方車況並減速慢行，保持安全距離與專注力，以確保自身及其他用路人安全，避免交通事故發生。