快訊

內幕／鄭習會閉門宴5個小故事 習近平吐一詞「像陸劇」

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中男暗夜騎車撞貨車 全身受創送醫 警釐清有無酒、毒駕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子昨天深夜騎機車行經北區學士路時，因不明原因自撞路旁停車格內的貨車，全身多處受創，目前仍在醫院急救中，警方將釐清男子身分，以及有無酒駕、毒駕或其他違規情事而釀禍。

第二警分局在14日深夜11時許獲報，北區學士路有機車撞貨車的交通事故，警員到場發現，案發時是一名機車騎士，騎車沿學士路由德化街往梅亭街方向行駛，行經事故地點時，在外側車道時，不明原因碰撞停放在路邊停車格的貨車，事故造成男子全身多處受傷，經救護人員送往醫院急救治療。

目前男子因受傷送醫治療，尚未完成酒測，酒駕情形仍待查明，現場員警已依規定蒐證處理，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

第二警分局長鍾承志呼籲，駕駛人夜間行車視線較差，應隨時注意前方車況並減速慢行，保持安全距離與專注力，以確保自身及其他用路人安全，避免交通事故發生。

台中市一名機車騎士昨天深夜因不明原因行經北區時，自撞路旁貨車。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名機車騎士昨天深夜因不明原因行經北區時，自撞路旁貨車。記者陳宏睿／翻攝

台中市

延伸閱讀

車輛翻覆躺路中央！新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

新莊傳驚悚工安意外 工人遭電梯配重塊壓傷頭昏迷急送醫

宜蘭石城車站驚傳男子闖入軌道 遭區間車撞擊身亡

貨櫃曳引車疑急煞翻覆 台61線大園段事故處理中

相關新聞

影／猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲李男被逮稱：心情不好

新北市猴硐廣場及貓公所後門10日發生虐貓事件，有5隻貓咪出現眼睛不適遭人噴灑辣椒水，瑞芳警分局連日調監視器、訪查比對昨天查獲28歲李姓男子涉有重嫌，帶回分局調查他坦承因心情不好才會拿預購辣椒水朝貓噴灑，警方將依動保法移送基隆地檢署偵辦。

台南失業女拿菜刀搶新光三越旁摩斯 得手5千落網稱缺錢肚子餓

47歲、無業的蘇姓女子因缺錢花用，昨天竟闖入台南市中西區西門路一段的摩斯漢堡，趁店員不注意打開收銀機，搜刮現金約5千元；蘇女正要離去，店員發現上前制止，她竟拿出一把菜刀揮舞，由行竊轉為強盜，轄區警方獲報立即到場，20分鐘內找到人，將她逮捕送辦。

影／台中男暗夜騎車撞貨車 全身受創送醫 警釐清有無酒、毒駕

台中市一名男子昨天深夜騎機車行經北區學士路時，因不明原因自撞路旁停車格內的貨車，全身多處受創，目前仍在醫院急救中，警方將釐清男子身分，以及有無酒駕、毒駕或其他違規情事而釀禍。

新店凌晨鐵皮工廠火警波及隔壁廠房 出動47車133人搶救

新北市新店區今天凌晨1時許傳出鐵皮工廠火警，火勢一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救，火勢在凌晨2時許撲滅，燃燒2間工廠雜物，面積共計約60平方公尺，起火原因待查。

高雄清晨大樓火警 火舌濃煙竄升居民吃驚

高雄市前金區幸福川旁某大樓今天清晨發生火警，居民發現7樓起火，屋內冒出火舌，濃煙竄升，消防局據報，動員人車趕赴搶救，約半小時撲滅火勢，警、消表示，疑似冷氣機故障起火釀禍，未造成傷亡，確實起火原因仍待調查。

燒庫錢違法棄置5公噸灰燼 清運情侶檔1聲押1交保

台北地檢署獲報，指從事燒庫錢的「東丰金爐」違法棄置5公噸灰燼在新北市石碇區、新店區偏僻路段，保七總隊、新店分局今搜索約談負責清運灰燼的情侶檔張敬亭、劉淑雯到案，檢方訊後依違反廢棄物清理法命聲押張男，劉女5萬元交保；張男胞姊及喻姓被告請回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。