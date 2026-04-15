新店凌晨鐵皮工廠火警波及隔壁廠房 出動47車133人搶救

新北市新店區今天凌晨1時許傳出鐵皮工廠火警，火勢一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救，火勢在凌晨2時許撲滅，燃燒2間工廠雜物，面積共計約60平方公尺，起火原因待查。

新北市消防局今天凌晨1時50分獲報新店區安康路2段上，1間鐵皮工廠發生火警，有延燒之虞，出動47輛消防車及133人到場搶救，整條馬路排滿消防車，轄區新店警分局也出動8名警力到場封閉道路進行管制及指揮交通。

凌晨2時25分將火勢撲滅，燃燒2間工廠雜物，燃燒面積共約60平方公尺。據了解，起火的鐵工廠後方辦公室不明原因起火燃燒，並蔓延鄰近商家，但確實起火原因仍待消防局火調人員鑑定調查。

新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝