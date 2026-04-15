快訊

內幕／鄭習會閉門宴5個小故事 習近平吐一詞「像陸劇」

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

聽新聞
0:00 / 0:00

新店凌晨鐵皮工廠火警波及隔壁廠房 出動47車133人搶救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今天凌晨1時許傳出鐵皮工廠火警，火勢一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救，火勢在凌晨2時許撲滅，燃燒2間工廠雜物，面積共計約60平方公尺，起火原因待查。

新北市消防局今天凌晨1時50分獲報新店區安康路2段上，1間鐵皮工廠發生火警，有延燒之虞，出動47輛消防車及133人到場搶救，整條馬路排滿消防車，轄區新店警分局也出動8名警力到場封閉道路進行管制及指揮交通。

凌晨2時25分將火勢撲滅，燃燒2間工廠雜物，燃燒面積共約60平方公尺。據了解，起火的鐵工廠後方辦公室不明原因起火燃燒，並蔓延鄰近商家，但確實起火原因仍待消防局火調人員鑑定調查。

新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路2段今天凌晨1時許發生鐵皮工廠火警，一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救。記者王長鼎／翻攝

火災

延伸閱讀

高雄清晨大樓火警 火舌濃煙竄升居民吃驚

新北市板橋路面爆裂…嚇壞路過人車 台電初判白蟻咬壞電纜釀禍

比亞迪深圳車庫大火 排除電池自燃

台鐵乘客行動電源起火 新竹-內灣區間車延誤32分鐘

相關新聞

影／猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲李男被逮稱：心情不好

新北市猴硐廣場及貓公所後門10日發生虐貓事件，有5隻貓咪出現眼睛不適遭人噴灑辣椒水，瑞芳警分局連日調監視器、訪查比對昨天查獲28歲李姓男子涉有重嫌，帶回分局調查他坦承因心情不好才會拿預購辣椒水朝貓噴灑，警方將依動保法移送基隆地檢署偵辦。

台南失業女拿菜刀搶新光三越旁摩斯 得手5千落網稱缺錢肚子餓

47歲、無業的蘇姓女子因缺錢花用，昨天竟闖入台南市中西區西門路一段的摩斯漢堡，趁店員不注意打開收銀機，搜刮現金約5千元；蘇女正要離去，店員發現上前制止，她竟拿出一把菜刀揮舞，由行竊轉為強盜，轄區警方獲報立即到場，20分鐘內找到人，將她逮捕送辦。

影／台中男暗夜騎車撞貨車 全身受創送醫 警釐清有無酒、毒駕

台中市一名男子昨天深夜騎機車行經北區學士路時，因不明原因自撞路旁停車格內的貨車，全身多處受創，目前仍在醫院急救中，警方將釐清男子身分，以及有無酒駕、毒駕或其他違規情事而釀禍。

新店凌晨鐵皮工廠火警波及隔壁廠房 出動47車133人搶救

新北市新店區今天凌晨1時許傳出鐵皮工廠火警，火勢一度波及隔壁廠房，新北市消防局出動47車133人到場搶救，火勢在凌晨2時許撲滅，燃燒2間工廠雜物，面積共計約60平方公尺，起火原因待查。

高雄清晨大樓火警 火舌濃煙竄升居民吃驚

高雄市前金區幸福川旁某大樓今天清晨發生火警，居民發現7樓起火，屋內冒出火舌，濃煙竄升，消防局據報，動員人車趕赴搶救，約半小時撲滅火勢，警、消表示，疑似冷氣機故障起火釀禍，未造成傷亡，確實起火原因仍待調查。

燒庫錢違法棄置5公噸灰燼 清運情侶檔1聲押1交保

台北地檢署獲報，指從事燒庫錢的「東丰金爐」違法棄置5公噸灰燼在新北市石碇區、新店區偏僻路段，保七總隊、新店分局今搜索約談負責清運灰燼的情侶檔張敬亭、劉淑雯到案，檢方訊後依違反廢棄物清理法命聲押張男，劉女5萬元交保；張男胞姊及喻姓被告請回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。