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高雄貓隻疑遭人「浸豬籠」丟入海中 殘忍虐貓凶嫌找到了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市林園區一名漁民疑似將貓隻裝入籠具放入海中任其自生自滅，議員黃文益得知後通報市府局處及警方等相關單位，高市動保處會同海洋局追查出萬姓男子涉有重嫌。動保處表示，後續將依動保法查處，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

今早網路流傳一段影片，疑似一名林園區漁民虐待動物，在將貓咪放在籠具後投入大海，聲稱要讓貓咪下去「洗澡」。畫面傳出後引起網友撻伐，疑似施虐的男子也被肉搜出來；議員黃文益強調「無法接受這種虐待動物的行為，大家一起幫忙揪出兇手！」

高市動保處表示，今日上午接獲網友通報，指稱有不明人士在林園區靠港漁船上，將貓隻裝於籠具並中丟入海中。經查證網友留言提供影片及漁船編號，並請市府海洋局聯繫船主，得知行為人疑似為萬姓男子。

動保處說，萬姓男子聯絡坦承為本案行為人，目前警方已展開調查並通知他到案說明，動保處同時派員前往轄區分局向萬男製作筆錄，後續將依動保法規定查處。

動保處強調，依動保法第25條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

萬姓男子疑涉虐待動物，他將貓隻放入籠具後放入海中。圖／翻攝Threads y_11_29
萬姓男子疑涉虐待動物，他將貓隻放入籠具後放入海中。圖／翻攝Threads y_11_29

萬姓男子疑涉虐待動物，他將貓隻放入籠具後放入海中。圖／翻攝Threads y_11_29
萬姓男子疑涉虐待動物，他將貓隻放入籠具後放入海中。圖／翻攝Threads y_11_29

高雄 貓咪 黃文益

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