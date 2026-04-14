新莊傳驚悚工安意外 工人遭電梯配重塊壓傷頭昏迷急送醫

新北市新莊區新莊路1處興建中工地，今天下午4時許發生工安意外。58歲邱姓外包廠商在電梯井施工時，疑未遵守操作流程頭部遭配重塊壓傷受困井內。救護人員發現邱男意識不清，緊急將他送醫急救，是否涉工安疏失仍待新北市勞檢處調查釐清。

新莊警方及救護人員今天下午4時許接獲報案，新莊區新莊路一處工地發生工安意外。警員趕抵現場，經了解傷者58歲邱姓男子為工地外包廠商，施工時頭部遭配重塊壓傷。救護人員到場將邱男救出，發現他意識不清，緊急由救護車送往衛福部台北醫院急救。

警方立即拉起封鎖線進行採證，後續將針對現場負責人及相關人員製作筆錄，釐清事故發生原因及責任歸屬。同時也已通報新北市勞工局勞動檢查處，追究工安疏失責任。

警方到場圍起封鎖線採證。記者黃子騰／翻攝