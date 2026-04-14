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宜蘭石城車站驚傳男子闖入軌道 遭區間車撞擊身亡
台鐵宜蘭線石城火車站今下午驚傳死亡事故，一列由樹林開往蘇澳的4032次區間車，在行經石城站時，發現一名男性民眾不明原因闖入南下東正線軌道，司機員發現時避讓不及直接撞上。
宜蘭縣消防局接獲通報後，立即派遣救護人員趕往現場救援。經初步調查，該名男子為51年次（約64歲），因受強大撞擊當場失去生命跡象。事發後，鐵路警察立即到場進行封鎖採證，釐清民眾入侵軌道原因。
台鐵局表示，事故發生時4032次列車上的旅客不多，已於第一時間安排其他列車完成接駁轉運，並未造成大量旅客滯留。受此事故影響，石城段一度維持單線雙向行車，提醒行經該路段的通勤族留意列車延誤資訊。
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