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高雄後勁溪驚見女浮屍 失蹤2日婦人溺斃
高雄市後勁溪今天下午驚見浮屍，警、消據報打撈上岸後，發現是2天前失蹤的鄭姓婦人，已經死亡多時，無外力介入，通知家屬後，報請檢察官相驗，釐清死因。
據了解，65歲的鄭姓婦人4月12日與哥哥到後勁溪散步失蹤。鄭婦的哥哥說，當時他走在前頭，轉頭突然不見妹妹，以為妹妹走到其他地方，但是卻苦找不到人，才向楠梓警分局報失蹤。
今天下午1時許，楠梓警分局接獲通報，說後勁溪靠加昌路路段的水域有人溺水，警、消到場後，打撈起溺水婦人，才發現是失蹤的鄭婦，已無呼吸心跳，明顯死亡。
據悉，鄭婦曾因情緒問題住院，後來又罹癌，不久前剛動手術，警方報請橋頭地檢署檢察官相驗，確實死因仍待檢方釐清。
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