聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵福隆=大里驚傳死傷事故 東正線暫時不通、列車大延誤
台鐵再傳死傷事故。台鐵官網指出，受4032次區間快列車死傷事故影響，目前福隆=大里間東正線暫時不通，以西正線單線雙向行車，上下行列車均有延誤，受影響車站包含大里、石城、福隆，預計下午5時30分恢復。
台鐵公司說明，今（14）日16時5分，於福隆=大里間東正線K37處（石城站），一名旅客侵入路線遭4032次區間快車撞及，本公司立即通知鐵路警察及119至現場處理。
台鐵指出，目前福隆=大里間東正線暫時不通，以西正線單線雙向行車，4032次大里=花蓮間停駛，車上旅客由4198次辦理接駁，本案後續由鐵路警察持續辦理。
台鐵公司鄭重呼籲，民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。