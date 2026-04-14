台鐵福隆=大里驚傳死傷事故 東正線暫時不通、列車大延誤

台鐵再傳死傷事故。台鐵官網指出，受4032次區間快列車死傷事故影響，目前福隆=大里間東正線暫時不通，以西正線單線雙向行車，上下行列車均有延誤，受影響車站包含大里、石城、福隆，預計下午5時30分恢復。

台鐵公司說明，今（14）日16時5分，於福隆=大里間東正線K37處（石城站），一名旅客侵入路線遭4032次區間快車撞及，本公司立即通知鐵路警察及119至現場處理。

台鐵指出，目前福隆=大里間東正線暫時不通，以西正線單線雙向行車，4032次大里=花蓮間停駛，車上旅客由4198次辦理接駁，本案後續由鐵路警察持續辦理。

台鐵公司鄭重呼籲，民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。

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