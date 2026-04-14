板橋縣民大道路面爆裂隆起 疑高壓電纜釀禍傍晚前搶修

新北市板橋區縣民大道三段今中午發生路面突爆裂隆起情形，影響範圍約長、寬各2公尺。新北市工務局表示，初步研判疑為人孔蓋下方高壓電纜異常造成，已責成台電公司緊急搶修，預計今天下午6時前完成修復並恢復通行。

工務局指出，事發地點位於縣民大道三段32號前，現場出現台電人孔蓋突發性隆起及爆裂，接獲通報後，副局長林炳勲隨即會同養護工程處人員趕赴現場勘查，並通知相關管線單位到場處理。

經台電初步研判，疑似人孔蓋下方高壓電纜發生爆裂，導致路基受擠壓進而使路面隆起，但詳細原因仍待後續開挖釐清。工務局長馮兆麟表示，已要求台電調派機具於下午2時40分進場待命，待完成安全檢測後即展開修復作業。

工務局強調，已要求台電在下班交通尖峰前完成搶修，預計於下午6時前恢復正常通行，以降低對用路人影響。

板橋區縣民大道三段32號前道路突發生路面隆起及爆裂情形，影響範圍約長、寬各2公尺，台電派員調查釐清原因。圖／新北市工務局提供

台電檢測排除潛在風險、確認現場安全無虞後，隨即展開路面修復作業。圖／新北市工務局提供

新北市政府工務局副局長林炳勲（右二）會同養工處趕赴現場勘查，並責成台電調派機具搶修路面。圖／新北市工務局提供