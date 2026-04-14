男協尋失蹤15年父親 桃警鑑識DNA採樣比對出無名男屍

王姓男子與父親失聯15年，期間音訊全無，近期他向桃園平鎮分局報案求助，並同意採集檢體檢驗。桃園市警局刑事鑑識中心人員分析比對，赫然發現這份檢體與2023年9月在新屋區海邊叢林內發現的無名屍骨具備一親等血緣關係，確認該遺骨正是王男苦尋多年的父親，也終於讓流落荒野的無名屍骨，找到了回家的路。

桃園市警局指出，王姓男子的父親在2011年失蹤，當年王父約四十多歲，長達15年來毫無音訊。王姓男子為尋找父親下落，近期向平鎮分局報案請求協助，桃警團隊秉持同理心與不放棄任何希望的精神重啟調查，並獲家屬同意採集檢體鑑驗。

經過鑑識人員細心分析比對，赫然發現這份檢體與2023年9月在新屋區海邊叢林內發現的無名屍骨具備一親等血緣關係，確認該遺骨正是王姓民眾苦尋多年的父親。

桃園市警局刑事鑑識中心說明，法醫研究所建有無名屍資料庫，此次失蹤者家屬願意提供DNA採樣，即能藉由鑑識科技協助與資料庫比對，並運用「2組Y染色體及21組體染色體人類短片段重複序列基因分析」，在微小的基因片段中精準鎖定親緣關係。

桃園市警察局局長廖恆裕說，每一個失蹤人口案件背後，都是一個家庭的破碎與企盼。警察局除了持續針對易走失高風險族群推廣指紋、DNA及人臉生物特徵自願建檔外，更鼓勵失蹤者家屬進行DNA採樣，藉由鑑識科技協助身分確認，民眾若欲找尋失蹤親人，可向所屬警察分局防治組或偵查隊申請DNA採樣。