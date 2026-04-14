影／路面爆裂畫面曝！板橋縣民大道意外疑與地下高壓電纜故障有關

王姓男子與父親失聯15年，期間音訊全無，近期他向桃園平鎮分局報案求助，並同意採集檢體檢驗。桃園市警局刑事鑑識中心人員分析比對，赫然發現這份檢體與2023年9月在新屋區海邊叢林內發現的無名屍骨具備一親等血緣關係，確認該遺骨正是王男苦尋多年的父親，也終於讓流落荒野的無名屍骨，找到了回家的路。

2026-04-14 16:14