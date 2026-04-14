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影／路面爆裂畫面曝！板橋縣民大道意外疑與地下高壓電纜故障有關

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區縣民大道三段今午12時許路面突然爆裂，現場出現長寬各約2公尺的坑洞，柏油碎片四散，所幸當時無人車經過未釀傷亡。經台電人員到場調查研判是地下高壓電纜故障，壓力瞬間釋放引發爆裂造成路面塌陷，目前相關單位已到場處理。

從監視器畫面發現，今天中午12時許板橋區縣民大道三段32號前往華翠橋方向路段，柏油路面突然噴發爆裂，地面頓時隆起出現長寬各約2公尺的坑洞，一旁目擊民眾見狀嚇壞，所幸並未造成人員受傷。

警方及消防人員獲報趕抵，立即封鎖事故路段警戒並疏導交通，初步檢測並無瓦斯外洩反應及火煙。台電人員到場勘查初步判定是地下高壓電纜故障，導致地底壓力釋放發生爆裂。新北市政府養工處表示，若確認可歸責於管線單位，將依規定對肇責單位開罰；路面修復部分，將待管線單位完成相關檢測與安全確認後，再行辦理復原作業。

板橋區縣民大道三段柏油路面隆起爆裂。圖／民眾提供
板橋區縣民大道三段柏油路面隆起爆裂。圖／民眾提供

現場僅剩一車道可通行。記者黃子騰／翻攝
現場僅剩一車道可通行。記者黃子騰／翻攝

消防人員到場拉起封鎖線警戒。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場拉起封鎖線警戒。記者黃子騰／翻攝

台電 無人車

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