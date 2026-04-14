搭台鐵突暴走！男子車廂內失控咆哮遭警帶離

台鐵1列區間車今天行經五堵站時，有旅客失控咆哮，引發其他乘客驚慌。台鐵示意圖，與新聞無關。本報資料照片

台鐵1列區間車今天行經五堵站時，有旅客失控咆哮，引發其他乘客驚慌。台鐵表示，經列車長多次規勸無效後，通報路警並解除運送契約，而該名旅客後續在南港站由路警帶下車。

針對這起事件，台鐵公司透過文字說明，今天第2153次區間車在五堵站時，列車長發現第5車車廂有1名男性乘客不停自言自語，在前往規勸時，該名旅客開始大聲咒罵，不停咆哮，隨後又開始叫罵附近旅客。

台鐵指出，列車長多次規勸無效，後續通報南港站呼叫南港路警協助處理，並解除運送契約，在南港站由路警將旅客帶下車。