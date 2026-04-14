台南工地遭恐嚇付「處理費」 警循線逮12人

台南警方獲報有正在興建工程的業者，遭不肖人士以施工未事先報備等理由，恐嚇要求支付高額「地方處理費」，經偵辦後拘提主嫌鐘姓男子等12人到案，並起獲槍械等作案工具一批。

台南市政府警察局刑事警察大隊副大隊長李政憲今天接受媒體聯訪表示，台南市警局辦理掃蕩黑幫行動專案，獲知有公司因興建工程，遭地方不良組合份子假藉在地居民名義，向業者以施工未事先報備等理由，需支付地方處理費，實則進行系統性恐嚇取財。

李政憲說，經數月蒐證調查，發現主嫌鐘姓男子涉嫌率眾向工地主任及現場人員，當場施壓恫嚇，要求支付高額「地方處理費」，報由台南地檢署指揮組成專案小組，拘提鐘男與成員共計12人到案。

李政憲表示，同時起獲鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿MP5電動氣槍、筆記型電腦、「欠錢還錢」磁性軟板、大聲公等證物，全案調查後，依違反組織犯罪防制條例、刑法強制罪、恐嚇取財罪及公司法等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。