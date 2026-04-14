聽新聞
0:00 / 0:00
貨櫃曳引車疑急煞翻覆 台61線大園段事故處理中
桃園市警局大園分局表示，大園區台61線南向23.4公里處，今天發生貨櫃曳引車疑因緊急煞車導致翻覆阻斷交通，現場無人傷亡，駕駛酒測值為0，詳細肇事原因待有警方調查釐清。
桃園市警局大園分局大園交通分隊長薛嘉凱表示，周姓男子於上午10時44分，駕駛貨櫃曳引車行經台61線南下23.4公里處時，疑似看見前方車輛減速，因緊急煞車導致車輛翻覆，造成南下車道封閉無法通行，現場無人受傷，周男酒測值為0，詳細肇事原因有待調查釐清。
薛嘉凱指出，事故發生後，大園分局立即啟動交通快打機制，除通知拖吊業者到場移置車輛，並派員於台61線22公里處竹圍出口閘道，引導車輛進入平面道路，以免車輛回堵。大園分局呼籲，車輛行駛時應注意車前狀況，保持適當車距，避免發生危險。
警方表示，截至下午2時30分，翻覆曳引車已拖離，中壢工務段後續進行施工排除中，但已暫時清出一條車道開放通行，呼籲駕駛朋友行經相關路段小心行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。