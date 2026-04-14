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燒庫錢灰燼5公噸違法棄置新店、石碇區 檢調約談4人
從事燒庫錢「東丰金爐」被控違法棄置5公噸的灰燼在新北市石碇區、新店區偏僻路段，台北地檢署指揮保七總隊刑警大隊、新店警分局搜索東丰金爐，約談負責清運灰燼的情侶檔張男、劉女，今下午移送北檢複訊。
檢調掌握，東丰金爐燒庫錢所剩灰燼，應支付每噸3萬5元至3萬8元，交由環保業者妥善處置，負責灰燼清運的員工張男及劉姓女友涉嫌將至少5公噸灰燼傾倒至新北市石碇區、新店區等偏僻路段，不法所得近20萬元。
台北地檢署4月13日指揮保七總隊刑事警察大隊、新店警分局，並會同新北市環保局，兵分5路搜索張、劉姓等4人住居所及臥龍生命公司、東丰金爐，約談4人到案說明。臥龍生命公司的張男胞姊、喻姓被告13日經檢察官複訊後請回。今下午張、劉移送北檢複訊，檢方持續釐清案情。
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