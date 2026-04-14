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羅東慣竊深夜沿街翻機車座墊偷錢 連店家招牌帽也戴走

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東火車站附近發生一起誇張竊案，身穿黑衣、戴著口罩的男子，趁深夜在街頭沿路翻找路邊機車座墊，最後盯上一輛停放在站前路巷弄內的行動餐車，因車主疏忽未上鎖，男子竟大喇喇闖入車內翻找財物，不僅竊取200多元零錢，甚至隨手戴走印有餐車Logo的鴨舌帽，行徑囂張。

據了解，受害車主平日於宜蘭各個流動夜市經營炒泡麵餐車，12日工作結束後，車主將車輛停放在羅東火車站前站附近的站前路56巷自家門口，卻因一時疏忽忘記上鎖。13日清晨準備開車工作時，驚見車內零錢不見蹤影，趕緊調閱監視器並報警處理。

監視器畫面完整記錄作案過程，13日清晨3時17分許，該名男子沿街尋找目標，先是接連掀開多輛機車的置物箱，發現無值錢物品後，轉向這輛未上鎖的餐車。男子進入駕駛座翻找約3分鐘，下車時頭上竟多了一頂原屬於店家的招牌鴨舌帽，隨後從容離去。

受害車主事後將影片上傳Threads等社群平台，無奈表示竊嫌一看就是慣犯，更擔心男子戴著印有店名的帽子四處為非作歹，屆時「帳算到店家頭上」，車主藉此提醒附近鄰居與民眾，停車務必熄火上鎖，且機車座墊要壓緊，切勿將財物留在車內。

羅東分局偵查隊長蔡承晏表示，警方今天受理報案成立專案小組，積極調閱周邊監視器畫面，比對犯嫌特徵並清查其作案與逃逸路線，將迅速查緝嫌犯到案。羅東分局也強調，針對此類案件將加強夜間巡邏頻次，提升治安防護能量，呼籲民眾提高警覺，防範宵小趁機行竊。

竊嫌半夜亂翻車廂、偷零錢，還偷走店名帽，從從容容戴著帽子離去，行徑囂張。圖／翻攝threads@budaoweng0821
竊嫌半夜亂翻車廂、偷零錢，還偷走店名帽，從從容容戴著帽子離去，行徑囂張。圖／翻攝threads@budaoweng0821

竊嫌半夜亂翻車廂、偷零錢，還偷走店名帽，從從容容戴著帽子離去，行徑囂張。圖／翻攝threads@budaoweng0821
竊嫌半夜亂翻車廂、偷零錢，還偷走店名帽，從從容容戴著帽子離去，行徑囂張。圖／翻攝threads@budaoweng0821

竊嫌半夜亂翻車廂偷零錢，還偷走店名帽，行徑囂張。圖／翻攝threads@budaoweng0821
竊嫌半夜亂翻車廂偷零錢，還偷走店名帽，行徑囂張。圖／翻攝threads@budaoweng0821

宜蘭 火車站 羅東

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