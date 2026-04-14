注意！台61大園段貨櫃車翻覆 南下車道暫無法通行

台中市一名年約40多歲的女子在社會局擔任社工，曾在市長林佳龍任內接受表揚，上周五因身體不適向單位告假，因昨天沒有上班，經聯絡里長、警消前往女子租屋處關心，破門後發現，女子已陳屍床邊，全案將由檢察官相驗，釐清死因，釐清是否是身體狀況造成，或有其他原因。

2026-04-14 14:13