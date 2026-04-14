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注意！台61大園段貨櫃車翻覆 南下車道暫無法通行
台61線南下23.4公里處大園路段今(14)日上午10時44分許有貨櫃車翻覆，造成南下車道封閉無法通行，大園警分局獲報立即到場處理，引導車輛改走平面道路。
大園分局表示，周姓男子駕駛貨櫃曳引車行經台61線南下23.4公里處時，疑似見前方車輛減速，因緊急煞車導致車輛翻覆，事故發生後，大園分局立即啟動交通快打機制，除通知拖吊業者到場移置車輛，並派員於台61線22公里處竹圍出口閘道，引導車輛進入平面道路，以免車輛回堵。經警方到場實施酒測，周男酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
大園分局呼籲，車輛行駛時應注意車前狀況，保持適當車距，避免發生危險。
本文章來自《桃園電子報》。原文：注意！台61大園段貨櫃車翻覆 南下車道暫無法通行
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