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遠端監視器抓賊 高雄前鎮2男擅侵民宅偷手機落網
網傳2名男子侵入高雄市前鎮區民宅搜刮財物，經住戶從遠端監視器發覺，報警追查這2名男子。員警發現是「熟面孔」，今天在他們常出沒的地區逮捕他們，搜出偷來的手機，依加重竊盜罪嫌移送法辦。
警方表示，楊姓（65歲）、向姓（55歲）2男子昨天涉嫌侵入高雄市前鎮區衙平街的民宅，搜刮財物後逃逸，住戶從遠端監錄系統，察覺家中有陌生人進入，將2人侵入屋內的影像貼到社群平台。
高雄市警前鎮分局草衙派出所據報，立即聯繫屋主到派出所報案，發覺影像中的2名男子曾涉竊盜案，都是「熟面孔」，立即動員追查他們的下落。
今天上午10時許，員警在前鎮區鄭州路，發現楊、向2人仍在街上徘徊，立即擁上逮捕他們，並從向姓男子身上，查獲屋主遇竊的手機。
據了解，楊、向2人隨機找尋目標，在未破壞門鎖情形下，擅自開啟被害人家門，進入屋內搜刮財物，警詢後依加重竊盜罪嫌移送法辦。
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