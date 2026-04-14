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市場氣爆敲警鐘 中市府補助555攤商瓦斯安全閥補漏

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市建國市場日前發生氣爆事故，造成2人受傷、16間攤位及公共設施毀損，預估修復費用高達539萬元，引發關注。台中市議員林祈烽指出，市府對夜市與商圈等高風險場域的消防管理不足，要求市府全面檢討並提出具體改善方案。經發局表示，下半年優先補助約555家夜市列管攤商裝設，強化整體用氣安全。

林祈烽表示，經發局目前雖輔導公有市場裝設瓦斯安全閥，但補助與獎勵機制不明確，推動力道有限。他主張，市府應修訂相關自治條例，編列預算全額補助攤商裝設瓦斯安全閥，且適用對象不應僅限公有市場，應擴及民有市場及夜市商圈，才能有效降低瓦斯外洩及火災風險。

他並指出，夜市與商圈長期缺乏系統性消防管理，日前清明連假期間，旱溪夜市即發生攤販用火不慎引發火警，所幸鄰攤及時以滅火器撲滅，未釀成更大災害。然而，多數夜市屬非列管場所，缺乏定期稽查與設備配置，等同讓民眾暴露於高風險環境。

林祈烽批評，市府過去對夜市輔導多集中於行銷活動、環境整潔及設備改善，卻忽略消防安全。他建議，經發局與消防局應建立跨局處機制，定期辦理用火用電安全宣導、消防演練與設備稽查，並明確訂定滅火器配置數量與標準。

他以台南市為例，指出當地已透過自治條例明訂攤販集中區應設置滅火器並規範距離與標準，反觀台中相關規定仍偏原則性，缺乏具體執行依據，恐使公安計畫流於形式，要求市府儘速檢討台中市攤販集中區設置管理自治條例，補強制度漏洞。

副市長黃國榮表示，凡涉及公共安全，市府均高度重視，過去雖未強制攤商裝設瓦斯安全閥，但未來將研議修法，納入必要規範。

經發局長張峯源則指出，瓦斯安全閥成本不高，市府除持續宣導外，今年下半年也將優先補助約555家夜市列管攤商裝設瓦斯安全閥，強化整體用氣安全。

林祈烽強調，市府應以此次氣爆為警訊，全面盤點商圈與夜市消防安全，建立制度化管理機制，避免類似事故再度發生，確保市民生命財產安全。

議員林祈烽質詢，要求市府經發局加強列管市場、夜市瓦斯用氣安全。圖／林祈烽提供
議員林祈烽質詢，要求市府經發局加強列管市場、夜市瓦斯用氣安全。圖／林祈烽提供

林祈烽 台中 台中市

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