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林口台61線緩撞車值勤挨撞 釀3車連環撞南向一度封閉
45歲蔡男今天上午9時許駕駛緩撞車，於新北市林口區西濱台61線南下10.6公里處協助公路局工班執行道路清潔工作。不料後方77歲李男開車行經時疑似未注意車前狀況追撞緩撞車，隨後70歲陳男駕駛大貨車再追撞李男車輛，導致李男受傷。
警方及救護人員到場，發現李男僅輕傷無生命危險，警方經酒測後3人酒測值均為0。事故車輛影響南下兩車道及路肩，警方於現場進行疏導及警戒，內線車道已於10時20分開放通行。確切車禍原因仍待調查釐清。
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