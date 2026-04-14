林口台61線緩撞車值勤挨撞 釀3車連環撞南向一度封閉

19歲許男昨早與陳男、林男騎車至新北市石碇遊玩，3人騎經石碇區石碇西街時，發現開車的46歲陳男違停擋道，陳男因不滿許男嗆：「停在這裡衝三小」竟持棍棒將3人攔下要求道歉。警方今早將陳男帶回偵辦，詢後依恐嚇、妨害自由等罪偵辦。

2026-04-13 12:05