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影／台德搜救犬深度交流強化路徑追蹤 可用於搜尋失智、登山失蹤

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局特搜大隊訓練基地是全台第二大，也是搜救犬訓練基地。內政部消防署特種搜救隊主辦、屏東縣消防局協辦台德搜救犬共同訓練，邀請德國聯邦救難犬協會（BRH）第二副主席Ulrike Gehner率領10人教官團來台，針對台灣較少接觸「路徑追蹤」請益，可提升應用在登山失蹤、失智老人走失協尋。

德國聯邦救難犬協會（BRH）長期與消防署互動交流，這是首度將訓練移師到屏東縣特搜大隊、屏科大與東海大學等地，參與的包括消防署特搜隊、警政署警犬隊、各縣市消防局與民間搜救犬隊共47組人犬參與，從昨13日到17日，涵蓋高強度實戰操作，訓練最後一天將安排「路徑追蹤認證考試」，以國際標準檢視台灣搜救犬訓練成效。

高市消防局特搜大隊領犬員李信宏說，台灣搜救犬發展約從921大地震開始與國際相比還是較資淺，這次與德國共同訓練，強化路徑搜救犬，跟以往學習多以瓦礫堆、廣域搜救犬隻不同。

「瓦礫搜搜救犬找不特定的人，只要是生還者，在瓦礫堆底下可以找得到」，李信宏說，路徑追蹤用於找特定的人，犬隻嗅聞失蹤者的遺留物，記住失蹤者味道，走失蹤者走過路徑，進而找到失蹤者。國外會用兩種搜救犬搭配，一種是路徑，當縮小範圍，再用廣域搜救犬搜尋

台北市消防局領犬員鍾金龍說，與BRH交流多次，學習到不同訓練模式，最深刻是BRH讓狗狗完成任務，狗感受到愉快安全，從犬隻角度出發。

屏東縣消防局秘書陳弈說，與德國交流訓練分兩組，瓦礫搜索、路徑搜尋的搜救犬訓練。屏東以往對路徑搜救犬較少著墨，這次交流，提升這部分搜救能力，若遇失智、登山人口的失蹤協尋，可以發揮更大效用。

德國聯邦救難犬協會第二副主席 Ulrike Gehnerv說，台灣的領犬員非常專業，他們的任務在非常困難的地形執行任務，雙方互相交流，也可以將台灣的經驗帶回德國。

「搜救犬是災害搶救陣容不可或缺、更不可替代的力量」，屏東縣政府消防局強調，提供精良的場地與後勤支持，期許透過德國BRH的嚴謹教學，讓全國領犬員在科學邏輯引導下，提升複雜環境下的作業韌性。

德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見，首度移師到屏東縣消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影
德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見，首度移師到屏東縣消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影

德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見。記者劉星君／攝影
德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見。記者劉星君／攝影

德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬互相交流提供意見。記者劉星君／攝影
德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬互相交流提供意見。記者劉星君／攝影

德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見，首度移師到屏東縣，分別在特搜大隊基地與屏科大。圖／特搜大隊提供
德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見，首度移師到屏東縣，分別在特搜大隊基地與屏科大。圖／特搜大隊提供

德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見，首度移師到屏東縣消防局特搜大隊基地訓練，當狗狗找到人後會再周邊吠叫。記者劉星君／攝影
德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見，首度移師到屏東縣消防局特搜大隊基地訓練，當狗狗找到人後會再周邊吠叫。記者劉星君／攝影

德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見，首度移師到屏東縣，分別在特搜大隊基地與屏科大。圖／特搜大隊提供
德國聯邦救難犬協會（BRH）10名教官團來台，針對國內搜救犬訓練互相交流提供意見，首度移師到屏東縣，分別在特搜大隊基地與屏科大。圖／特搜大隊提供

德國 東海大學 屏東

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