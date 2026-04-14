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老公寓住警器未納強制 議員憂成防火漏洞 新北：評估中

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市推動住宅用火災警報器（住警器）政策逾10年，累計安裝逾69萬戶，安裝率約98%，但5樓以下老舊公寓、透天厝等住宅仍未納入強制設置，引發安全疑慮。有民代指出，相關族群正是火災傷亡高風險區，政策若僅停留在宣導，恐留下防火漏洞，而消防局則表示，是否擴大強制範圍仍在評估中。

新北市議員陳偉杰表示，火災關鍵在於能否第一時間發現並及早逃生，住警器是守住生命安全的第一道防線，但現行「新北市火災預防自治條例」僅針對學生租屋處及特定公告場所強制設置，大量老舊住宅未納入規範。他指出，這些建物多存在電線老化、逃生動線不足等問題，一旦發生火警，若未及時警示，後果往往難以挽回，質疑制度仍有明顯漏洞。

陳偉杰也以高雄市為例，當地已修法將5樓以下住宅納入強制設置範圍，未改善者可開罰，並搭配免費申領與安裝協助，要求新北市府評估比照辦理。他強調，政策不能只停在勸導，應透過制度強化落實執行，並同步擴大補助量能，尤其針對長者、獨居者等高風險族群，主動協助安裝，讓防火安全真正進入家庭。

新北市消防局火災預防科長羅丁仁表示，目前新北住警器安裝率約98.27%，主要透過宣導、補助及與里長合作等方式推動民眾安裝，尚未針對5樓以下住宅採取強制設置，是否修法仍在評估中。他坦言，受人口流動及新建物增加影響，要達到百分之百安裝有一定難度，加上部分民眾安全意識不足，未必主動安裝，仍需持續宣導。

羅丁仁表示，消防局已改採10年期長效電池住警器，並透過多元管道提醒民眾定期測試功能，目前可透過按壓測試鍵確認設備是否正常作動。若遇民眾未安裝或拒絕安裝，則透過里長及相關單位持續勸導，並優先協助獨居長者、低收入戶等弱勢族群裝設。消防局統計，近年已有800多件火災因住警器成功示警，協助民眾及時避難逃生。

住警器可於火災初期發出警報，協助住戶及時逃生，是居家防火的重要設備。圖／新北市消防局提供
住警器可於火災初期發出警報，協助住戶及時逃生，是居家防火的重要設備。圖／新北市消防局提供

住警器可於火災初期發出警報，協助住戶及時逃生，是居家防火的重要設備。圖／新北市消防局提供
住警器可於火災初期發出警報，協助住戶及時逃生，是居家防火的重要設備。圖／新北市消防局提供

住警器可於火災初期發出警報，協助住戶及時逃生，是居家防火的重要設備。圖／新北市消防局提供
住警器可於火災初期發出警報，協助住戶及時逃生，是居家防火的重要設備。圖／新北市消防局提供

住警器可於火災初期發出警報，協助住戶及時逃生，是居家防火的重要設備。圖／新北市消防局提供
住警器可於火災初期發出警報，協助住戶及時逃生，是居家防火的重要設備。圖／新北市消防局提供

火災 陳偉杰 新北

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