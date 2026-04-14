桃園2市場大火燒出隱患！民代批防火做半套 消防局回應了

桃園市去年接連發生中壢環東黃昏市場、桃園南門市場火警，燒出傳統市場長年公安隱患。民代質疑，6處指標性公營市場未建立完整防火管理制度，列管民營市場也高達19處檢查不合格。消防局回應，市府會先從組織複雜的南門市場加強管理，逐步納入其他公有市場，民營市場也將透過誘因與補助協助成立管委會。

桃園市去年8月中壢環東黃昏市場慘遭祝融，11月桃園南門市場又發生火災事故，市府因應火警訂定「市場消防安全檢查以及安全管理加強計畫」，目前公營市場列管24處、未達列管標準1處，民營市場列管24處、未達列管標準及免列管13處。

議員謝美英、林政賢表示，桃園、南門、東門、新永和、龍潭、平鎮新富及八德大湳等6處指標性公營市場，至今未建立完整防火管理制度，雖依消防法可免設置，但市府管理的公有財產應以身作則、高標準要求，若連公營市場防火管理都做半套，如何要求民間業者配合。

此外，市府列管民有市場有19處檢查不合格，不合格率超過一半。謝美英直言，市場外攤長年存在管理漏洞，即使市場有自治管理委員會也不一定管得到，呼籲市府應設法解決。

消防局長龔永信表示，目前公營市場消防安全檢查合格23處、1處火警修復中；民營市場合格10處、限期改善3處、輔導改善11處。專案輔導分2類進行，公有市場由各區公所管理或委外經營，現皆符合規定；民有市場24處中僅4處已成立管理組織、20處尚未成立，將由經發局輔導成立自治組織，由專人擔任單一窗口，加速修繕消防安全設備，落實維護管理並定期檢修申報。

龔永信說，規模較小、未達「公眾使用建築」範圍的小型私有市場，原則上可不設消防安全設備，但會跟市場管理者溝通，要求準備簡易型設備、安裝住宅用火災警報器、設置現場防火管理，提升避險能力。

副市長王明鉅表示，桃園南門市場最大問題是有3個管委會，要讓3個管委會同時進入組織需要時間溝通。公有市場基本上都有自治會與相對應組織，但管不到的外攤確實會造成隱患，市府會先從南門市場開始，將各公有市場納入管理；針對民有市場，經發局則提供誘因、補助，輔導協助成立管委會。