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有規定卻沒罰則 雙北老公寓住警器難普及 專家建議這一類建物先行

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導

消防法規定5層樓以下住宅、公寓或透天厝未設火警自動警報設備者，須自行安裝住宅用火災警報器，因為缺乏罰則，少了拘束力。專家說，雙北老舊公寓量體大要一步到位難度高，可循序漸進落實，先鎖定有前陽台外推、頂樓加蓋等違規情事的建物，再搭配誘因、獎勵等配套，鼓勵老舊公寓住戶主動裝住警器。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，消防法雖明文規定住宅要裝住警器，但沒罰則，民眾通常不太理會，老舊公寓發生火災風險確實偏高，台灣人口結構正在改變，高齡獨居情況愈來愈普遍，民眾防火意識需要再提升。

蘇銘宏說，母法沒罰則，公務員難以執法，高雄是透過自治條例方式，要求5樓以下老公寓強制安裝住警器，也定出罰則，執行成效可讓其他縣市觀察，但因為雙北老舊公寓量體大，推動上難度更高。

東南科技大學營建科技與防災研究所副教授高士峯說，消防法當年沒訂出罰則，應該有一些脈絡與考量，5樓以下公寓密度高，若要徹底執法，民眾配合的意願是關鍵，要確認家戶內是否安裝住警器，必須挨家挨戶入內檢查，工程浩大。

高士峯建議初期可從有違規樣態的老舊公寓先切入，包括頂樓加蓋、陽台外推這些樣態，這類住宅火災風險更高，可要求這類建物先落實，其餘透過鼓勵措施推動，包括給予優惠或誘因，多管齊下，先以鼓勵方式代替懲罰。

高士峯說，人在睡夢中，最敏感的是聽覺，不是嗅覺，許多火災死傷者，是在睡夢中被濃煙嗆死或嗆昏，住警器核心效果是在火災初期偵測濃煙或高溫，會發出高分貝警報，爭取關鍵逃生時間，國內外研究都顯示安裝住警器可降低火災死亡率，在半夜等危急時刻能即時叫醒熟睡的屋主，大幅提升火場存活率。

新北2019年至今年3月底，累計有800多件火災是因住警器發揮作用，助屋主第一時間逃生，住警器鋰電池有10年壽命，許多人忘了每年測試效能是否正常，或者有人領了沒安裝，讓效益打折。新北消防局表示，弱勢戶通常是義消、防宣人員到府安裝，若遇到抗拒，會找里長幫忙說服。

高士峯說，住警器確實是小兵立大功，公部門配發的通常是偵煙式住警器，建議除裝在客廳，每個房間都裝才不會有死角。廚房通常裝定溫式住警器，偵測區域上升到一定溫度時，會發出警報聲響。

市面上住警器單價約500元，專家也提醒，住警器電池快耗盡時會發出「嗶」的短促音，警報燈會閃爍，代表需要換新電池。為避免警報器本體劣化影響功能，建議設置超過10年就要換新品。

新北2019年至今年3月底，累計有800多件火災是因住警器發揮作用，助屋主第一時間逃生。圖／新北市消防局提供
新北2019年至今年3月底，累計有800多件火災是因住警器發揮作用，助屋主第一時間逃生。圖／新北市消防局提供

新北2019年至今年3月底，累計有800多件火災是因住警器發揮作用，助屋主第一時間逃生。圖／新北市消防局提供
新北2019年至今年3月底，累計有800多件火災是因住警器發揮作用，助屋主第一時間逃生。圖／新北市消防局提供

火災 公寓

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