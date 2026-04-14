百公尺回家路變驚魂記 金門小四女童遭國中特教生尾隨毆打

金門一處寧靜村落傳出有學童遭攻擊事件。一名吳姓家長今日在網路發文指出，昨日下午6時許，3名孩童在距離住家僅約100公尺的鄰居家附近活動時，突遭一名國中特教生尾隨攻擊，這名特教生猛力攻擊她就讀小四的女兒，掐脖、連續摑掌及以拳頭毆打頭部，導致女童當場倒地；家長表示，希望政府能正視這件事，並安置這名少年，不要讓他到處攻擊人，成為周邊社區的不定時炸彈。

家長表示，當時小四女童步行外出尋找弟妹，途中突遭該名少年自後方推倒，並掐脖、連續摑掌及以拳頭毆打頭部，導致女童當場倒地，女童趁隙向附近民宅求救，對方仍追至門口試圖將其拖出，直到鄰居大人聞聲制止，才結束攻擊行為。

受傷女童返家後全身顫抖、情緒不穩，家屬隨即送醫，經診斷，其頸部、背部及身體多處挫傷，頭部亦有明顯腫脹，並已完成驗傷程序，同時向警方報案。

家長指出，她女兒被攻擊事件，引發地方對高風險家庭輔導機制的關注，據了解，涉案少年來自高風險家庭，父親入獄、母親有酗酒情形，長期缺乏妥善照顧，且據了解並非首次出現攻擊行為，目前也列為社會單位關懷個案。由於此次事件發生在社區日常生活範圍內，且時間為傍晚時段，令居民對安全產生高度不安。

家屬強調，並非單純追究個人責任，而是質疑現行高風險家庭關懷與介入機制是否不足，未能有效預防類似事件發生，導致其他兒童暴露於潛在危險之中。

此次也引起網路熱議，有民眾呼籲主管機關應立即檢討並強化高風險家庭介入措施，包括提高社工訪視頻率、提供家庭功能重建與親職教育輔導，以及心理支持資源；對於已有暴力傾向或傷人紀錄的個案，應研議更積極的安全防護機制，如就學輔導強化、暫時性安置評估及建立即時通報機制等。

此外，也有家長建議建立社區高風險青少年通報與應變流程，強化學校、警方及地方基層的橫向聯繫，並全面盤點類似個案的輔導現況，提出具體改善方案。

有居民直言，過去村落環境單純、治安良好，如今卻連孩童在住家附近活動都需提心吊膽，盼相關單位儘速介入，補強兒少保護網，避免憾事重演。

金門一處寧靜村落傳出有學童遭攻擊事件，一名吳姓家長指出，昨日下午6時許，3名孩童在距離住家僅約100公尺的鄰居家附近活動時，突遭一名國中特教生尾隨攻擊，這名特教生猛力攻擊她就讀小四的女兒，掐脖、連續摑掌及以拳頭毆打頭部。記者蔡家蓁／攝影

金門一處寧靜村落傳出有學童遭攻擊事件，家屬氣憤將事件PO網。圖／家屬提供

金門一處寧靜村落傳出有學童遭攻擊事件，昨日下午6時許，3名孩童在距離住家僅約100公尺的鄰居家附近活動時，突遭一名國中特教生尾隨攻擊，圖為案發地點。記者蔡家蓁／攝影