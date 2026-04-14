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林政賢憂桃園消防人力不足 局長曝預計這時補人

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市議員林政賢針對桃園活動消防事前審查、人力不足、電動車火災、傳統市場消防安全議題提出質詢。圖：

桃園市議會今（14）日進行消防局工作報告，國民黨籍市議員林政賢針對桃園活動消防事前審查、人力不足、電動車火災、傳統市場消防安全議題提出質詢。針對今年桃園信仰生活節火舞表演意外事件，林政賢指出，依《消防法》第14條之1規定，公共場所進行火焰等具危險性的表演，應事先向消防機關申報，並備妥可即時使用的滅火設備及受過訓練的安全人員，表演者亦須具備適當防護措施。然而，此次事故安全機制未落實。消防局長龔永信回應，該法條主要規範室內公共空間，此次意外發生於戶外，但表演團體仍應建立完善的安全維護計畫。

林政賢也說，目前桃園市消防人力不足。截至今(115)年3月31日止，現有消防人員1772人，編制員額為2377人，尚有605人缺額。龔永信表示，預計於明、後年各補充100名人力，逐步改善現況。

林政賢並提到，隨著電動車普及，火災風險升高。近三年桃園市共發生58件電動車火災，其中九成為微型電動二輪車，起火原因以行駛中46.2%及充電中34.6%為主。林政賢要求消防局檢視是否已建置專用設備與專業訓練，以提升消防人員應對電動車火災的能力，並將社區地下停車場納入整體風險管理機制。

最後，針對桃園區南門市場大火事件，林政賢指出，此案凸顯傳統市場潛在的消防安全風險，要求消防局針對全市61處傳統市場進行專案稽查，包含19處不合格的民營市場，並建立有效的輔導與改善機制，以全面提升公共場所消防安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：林政賢憂桃園消防人力不足 局長曝預計這時補人

電動車 桃園 林政賢

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