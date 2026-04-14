警方順利找到老翁住處，將他平安送回家。圖：讀者提供

桃園市一名有失智情形的年逾80歲張姓老翁日前下午15時許，疑似因迷路而在吉林路一帶徘徊，中壢警分局文化派出所警員古哲安、陳千寧於接獲熱心民眾報案，隨即趕往協助，因其無法清楚表達，警方僅能耐心透過反覆關懷聊天拼湊出線索，最後成功將張翁送回家人身邊。

警方透過反覆關懷詢問與聊天方式，逐步拼湊相關資訊。圖：讀者提供

警方說明，經了解，張翁年逾80歲，因中風且有失智情形，當時獨自站在路旁徬徨不安，且口音較重，連姓名一時也無法清楚表達。員警只聽出「ㄓㄤ ㄩˇ ㄕㄥ」，實在無法確認，於是先耐心安撫情緒，並透過反覆關懷詢問與聊天方式，逐步拼湊相關資訊，僅得知其住處大約在吉林三路附近。因老翁行動不便，員警便想著到吉林三路挨家挨戶敲門詢問，所幸於第一戶即遇張翁的太太外出找人，順利找到住處，將他平安送回家。太太更對員警的即時伸出援手深表感謝。古哲安、陳千寧在協助過程中展現高度同理心與服務熱忱，以耐心陪伴化解老翁不安情緒，充分展現警察視民如親的服務精神。

中壢警分局長林鼎泰表示，家中如有高齡長者，特別是有失智或記憶力退化情形者，應多加留意其日常動向，建議可配戴記載聯絡方式之手環，或至分局偵查隊辦理指紋捺印，並搭配定位設備，以利發生走失時能即時尋獲、平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁迷途路上徘徊 中壢暖警靠「聊天」助他團圓