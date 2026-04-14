板橋城林橋驚傳墜河死亡 31歲空軍女軍官溺斃成冰冷遺體

新北市板橋區城林橋發生墜河案件，31歲藍女11日下午自橋上墜入大漢溪失蹤，消防人員經2天搜救，昨晚在城林橋附近河域尋獲其遺體。經家屬確認死者即為失蹤藍女。據了解，藍女為現役空軍軍官，詳細墜橋原因及死因仍待檢警進一步調查釐清。

新北市消防局及板橋警方11日下午4時許接獲報案，有1名女子自板橋區城林橋上墜河在河中掙扎。警、消趕抵時已無女子蹤跡，經消防人員2天持續搜救，昨天晚間6時許在城林橋與浮洲橋間大漢溪發現1具女浮屍，消防人員打撈上岸後發現女子全身肢體僵硬已明顯死亡未送醫。警方通知家屬到場指認後，確認死者是墜河失蹤2天的藍姓女子。

據了解，藍女是現役空軍軍官，目前軍方已指派憲兵協助調查，檢警下午將相驗藍女遺體，釐清墜橋原因及確切死因。

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