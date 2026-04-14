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瓦拉米步道70歲女山友失聯4天 消防鎖定斷崖落石區尋人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮卓溪鄉瓦拉米步道傳出有山友失聯，一支6人登山隊利用兩天行程攀登，70歲陳姓女山友於11日在步道約11.4公里處，與隊伍短暫分開後失去聯繫。花蓮縣消防局派員入山搜救，連日擴大搜索範圍，至今仍未尋獲，後續將持續鎖定斷崖及落石區域加強搜尋。

陳婦於10日與5名山友自南安入山，當晚夜宿瓦拉米山屋，11日上午8時下山途中行經11.4公里附近時，與同行隊伍暫時分開後失聯，由於該路段通訊不良，手機無法定位，家屬當天下午緊急向消防單位報案求助。

消防局指出，接獲通報後立即派出第一梯次搜救人員入山，並於佳心一帶夜宿，隔天針對8公里至登山口沿線斷崖及疑似墜落處重點搜索，但未發現相關跡證。

第二梯搜救人員於13日上午7時30分在玉里分隊集結後出發，下午1時抵達步道9.5公里處，隨即向11.5公里熱區擴大搜尋，並針對斷崖與亂石坡等高風險地形加強勘查，同時出動無人機空中偵察，但仍未有進一步發現，晚間於9.5公里處紮營待命。

消防局第三大隊長蕭智元表示，第二梯人員今晨6時拔營後，將由11.5公里處往登山口方向持續搜索；若仍無所獲，後續將集中於9公里至11.5公里區段擴大搜尋範圍，並針對墜崖及落石區域重點排查。

據了解，陳婦當時身穿橘色長袖上衣、黑色長褲，頭戴深藍色漁夫帽，背草綠色背包，身高約159公分，家屬希望近期曾行經9至12公里區段的山友協助留意並提供線索。

瓦拉米步道全長約14公里，為八通關越嶺道東段之一，分為前段與後段，前兩段坡度平緩且免申請入山，適合一般遊客；後段距離較長、地形較為複雜，須申請入山，通常由具備經驗的登山者挑戰。

一名70歲陳姓女山友於11日在瓦拉米步道約11.4公里處失聯，花蓮縣消防局派員入山搜救，持續鎖定斷崖及落石區域加強搜尋。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供
一名70歲陳姓女山友於11日在瓦拉米步道約11.4公里處失聯，花蓮縣消防局派員入山搜救，持續鎖定斷崖及落石區域加強搜尋。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

一名70歲陳姓女山友於11日在瓦拉米步道約11.4公里處失聯，花蓮縣消防局派員入山搜救，持續鎖定斷崖及落石區域加強搜尋。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供
一名70歲陳姓女山友於11日在瓦拉米步道約11.4公里處失聯，花蓮縣消防局派員入山搜救，持續鎖定斷崖及落石區域加強搜尋。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

一名70歲陳姓女山友於11日在瓦拉米步道約11.4公里處失聯，花蓮縣消防局派員入山搜救，持續鎖定斷崖及落石區域加強搜尋。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供
一名70歲陳姓女山友於11日在瓦拉米步道約11.4公里處失聯，花蓮縣消防局派員入山搜救，持續鎖定斷崖及落石區域加強搜尋。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

山友 花蓮 落石

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